O homem foi conduzido à 93ª DP, onde permaneceu presoFoto: Divulgação/Segurança Presente
Segurança Presente prende homem armado após perseguição e tentativa de fuga em Volta Redonda
Ação contou com disparos contra o pneu do veículo após, segundo a ocorrência, o motorista tentar atropelar policiais durante a abordagem
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Volta Redonda terá programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
Rodas de conversa e de capoeira, palestras e outras atividades acontecem na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, e também vão celebrar o Dia de Tereza de Benguela
Resultados do primeiro semestre de 2026 consolidam Volta Redonda como cidade inclusiva
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Acidente entre dois carros deixa duas pessoas feridas no bairro Conforto, em Volta Redonda
Vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital particular; trânsito não registrou congestionamentos
Ação integrada entre PM e Secretária Municipal de Ordem Pública leva a prisão de suspeito de furto em Volta Redonda
Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Jardim Suíça
Volta Redonda encerra Colônia de Férias de Inverno com participação de cerca de 2 mil crianças e adolescentes
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ofereceu uma semana de atividades diversificadas para participantes de 6 a 14 anos em 10 polos espalhados pela cidade
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