O homem foi conduzido à 93ª DP, onde permaneceu preso - Foto: Divulgação/Segurança Presente

O homem foi conduzido à 93ª DP, onde permaneceu presoFoto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 27/07/2026 13:50

Volta Redonda - Um homem foi preso na tarde desse domingo (26) por agentes da O Um homem foi preso na tarde desse domingo (26) por agentes da O peração Segurança Presente de Volta Redonda - programa realizado em parceria entre a prefeitura e o governo estadual -, após uma perseguição pelas ruas da cidade. Durante a ocorrência, segundo o registro policial, foi necessário efetuar disparos contra o pneu do veículo conduzido pelo suspeito para impedir a fuga e preservar a integridade da equipe.

A ocorrência teve início quando uma guarnição seguia para a 93ª Delegacia de Polícia (DP) para apresentar outra ocorrência, e percebeu um veículo trafegando de forma perigosa pela Avenida Getúlio Vargas, no Centro. Ainda de acordo com os policiais, o motorista consumia bebida alcoólica enquanto dirigia e chegou a fechar a viatura.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu à determinação e iniciou uma tentativa de fuga. Conforme o registro da ocorrência, durante a perseguição ele ainda tentou atropelar os agentes, levando um dos policiais a efetuar três disparos direcionados ao pneu dianteiro do automóvel. Com o veículo imobilizado, a abordagem foi realizada na Rua São João.

Na revista, os agentes encontraram com o motorista uma pistola calibre .380 municiada, além de outras munições. Também foram apreendidos R$ 307 em dinheiro, um telefone celular e o veículo utilizado na fuga.

O homem foi conduzido à 93ª DP, onde permaneceu preso. Ele responderá, entre outros crimes, por porte ilegal de arma de fogo, resistência, desobediência e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Os outros três ocupantes do veículo foram ouvidos como testemunhas e liberados.

Segundo o registro da ocorrência, ninguém ficou ferido durante a ação policial. Até o momento da publicação da matéria não tivemos resposta da defesa do suspeito.