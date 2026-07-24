Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ofereceu atividades em 10 polos espalhados pela cidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda encerra Colônia de Férias de Inverno com participação de cerca de 2 mil crianças e adolescentes
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ofereceu uma semana de atividades diversificadas para participantes de 6 a 14 anos em 10 polos espalhados pela cidade
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Arraiá da Cidadania conta com barraca do Programa de Inclusão Produtiva
Participantes da iniciativa da prefeitura, que oportuniza a geração de renda e empreendedorismo, estão produzindo e comercializando empadões, bolos, doces e outras delícias no evento
Reconhecimento facial auxilia na prisão de mais um foragido da Justiça em Volta Redonda
Ação na Rodoviária Municipal marca o segundo caso na semana com apoio da tecnologia integrada ao sistema de segurança da cidade
Ação integrada recupera espaço público no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda
Liderada pela Ordem Pública e com apoio de outras secretarias municipais, força-tarefa em área embaixo do Elevado Presidente Castelo Branco atendeu demandas de moradores e comerciantes
Inscrições para concurso público da Prefeitura de Volta Redonda para enfermeiro e técnico de enfermagem terminam na segunda-feira (27)
Seleção oferece vagas imediatas e cadastro de reserva; provas estão previstas para setembro
Sistema de reconhecimento facial do Ciosp auxilia na prisão de foragido em Volta Redonda
Com apoio das câmeras de monitoramento da prefeitura, ação da Operação Segurança Presente aconteceu nas proximidades da Rodoviária Prefeito Francisco Torres
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