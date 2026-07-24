Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ofereceu atividades em 10 polos espalhados pela cidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ofereceu atividades em 10 polos espalhados pela cidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/07/2026 15:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), encerrou nesta sexta-feira (24) mais uma edição da A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), encerrou nesta sexta-feira (24) mais uma edição da Colônia de Férias de Inverno , que reuniu cerca de 2 mil crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, em uma programação gratuita voltada ao esporte e lazer durante o recesso escolar.

Ao longo da semana, os participantes aproveitaram uma programação diversificada com gincanas, oficinas de dança e lutas, jogos de tabuleiro e dinâmicas em grupo. Além das atividades recreativas, todos receberam lanche diariamente.

A Colônia de Férias de Inverno aconteceu em 10 polos distribuídos pela cidade: os ginásios poliesportivos dos bairros São Geraldo, Santa Cruz, Santo Agostinho, Siderlândia, 249, Açude e Retiro, além do campus UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), no bairro Três Poços, da Escola Municipal Wladir de Souza Telles, no Jardim Vila Rica/Tiradentes e da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no Voldac.

No ginásio poliesportivo do bairro Açude, as crianças destacaram a diversão e a oportunidade de participar de atividades durante as férias escolares. Rafaele Faustino, de 12 anos, contou que, apesar de não participar todos os anos, sempre aproveita a experiência.

"Não é todos os anos que eu participo, mas sempre que eu participo é muito legal. As atividades são muito legais, os tios são bem brincalhões e divertidos. Eu gosto muito de participar", disse.

Para Emanuel Henrique, de 11 anos, esta foi a primeira experiência na Colônia de Férias. "Esse ano é a primeira vez que eu participo, mas gostei muito de todas as atividades. Achei muito legal", comentou.

Também de 11 anos, Giovana Pereira de Souza afirmou que já é presença garantida na Colônia de Férias. "Eu sempre participo da Colônia de Férias, eu acho muito legal. Eu gosto mais da queimada, gosto também de pique-bandeira, desses tipos de brincadeiras. Gostei muito de participar", afirmou.

"A Colônia de Férias é uma oportunidade para que nossas crianças e adolescentes aproveitem o período de recesso escolar praticando atividades físicas, fazendo novas amizades e participando de momentos de integração e diversão em um ambiente seguro. Ficamos muito satisfeitos com a participação de aproximadamente 2 mil jovens nesta edição e com o empenho de toda a equipe da Smel para proporcionar uma programação de qualidade", destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.