A ação atendeu a solicitações de moradores e comerciantes das imediações do elevado - Foto: Divulgação/Semop

A ação atendeu a solicitações de moradores e comerciantes das imediações do elevadoFoto: Divulgação/Semop

Publicado 24/07/2026 15:14

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou, nessa quinta-feira (23), uma importante ação intersetorial na parte inferior do Elevado Castelo Branco, no bairro Ponte Alta, visando a recuperação do espaço público e sanar irregularidades. A iniciativa, liderada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), também contou com a participação das secretarias de Assistência Social (Smas), de Serviços Públicos (SMSP) e de Obras (SMO), além do apoio da Guarda Municipal (GMVR).

A ação atendeu a solicitações de moradores e comerciantes das imediações do elevado, que reclamavam de algumas irregularidades como a presença de usuários de drogas, além de muito lixo e entulho no local.

“A população notificou também a presença de pessoas vivendo em condições insalubres no local. Como poder público, atendemos a essas solicitações e, de forma respeitosa e humanizada, criamos uma força-tarefa para limpar o local e acolher as pessoas que lá estavam, oferecendo a elas os serviços assistenciais de que o nosso governo dispõe”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Amauri Pêgo,

Durante a ação, uma equipe de abordagem social da Smas esteve presente no local e realizou o primeiro atendimento às pessoas, ofertando acompanhamento por meio de outros programas desenvolvidos pela secretaria.

Servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com o apoio de uma retroescavadeira e quatro caminhões, realizaram a remoção de aproximadamente 20 m³ de resíduos e materiais inservíveis, entre restos de roupas, de utensílios pessoais, de colchões e de móveis.

O local também já havia sido alvo de outras irregularidades, como danos e furtos de cabos de energia elétrica, internet e telefonia. Segundo o Departamento de Elétrica e Iluminação Pública (Deip), recentemente foram identificadas ao menos quatro ocorrências de furtos desses materiais da estrutura, o que gera prejuízos ao governo municipal, às empresas prestadoras de serviços e, principalmente, à população e aos comerciantes, que ficam impossibilitados de utilizar os serviços contratados.

Para prevenir esse tipo de ocorrência, após a limpeza da área, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras iniciou a construção de uma estrutura para evitar novas irregularidades na parte inferior do elevado.

“Volta Redonda é um município que preza pela ordem, e estamos aqui para colaborar para que tudo ocorra dentro dela, garantindo aos nossos cidadãos toda a segurança necessária para que vivam com tranquilidade”, completou o secretário da Semop.