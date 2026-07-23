O veículo com registro de furto ficou apreendido na 93ª DP para apreciação da autoridade policial - Foto: Divulgação/GMVR

O veículo com registro de furto ficou apreendido na 93ª DP para apreciação da autoridade policialFoto: Divulgação/GMVR

Publicado 23/07/2026 14:27

Volta Redonda - Agentes da Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda recuperaram, nessa quarta-feira (22), um carro com registro de furto em Minas Gerais, durante ação no bairro Aterrado, com apoio do setor de inteligência da corporação e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com informações da PRF sobre o automóvel modelo Renault Kwid, com placa de Congonhas (MG) e registro de furto na capital mineira Belo Horizonte, os agentes da Guarda Municipal conseguiram localizar o veículo no estacionamento ao lado de um restaurante no bairro Aterrado.

Em seguida, uma mulher se apresentou como proprietária do veículo, alegando ter adquirido ele em uma agência de automóveis no bairro Retiro, informando, ainda, que teria dado outro carro como parte do pagamento para aquisição do Kwid. Os guardas informaram à mulher que se tratava de veículo furtado e a encaminharam à 93ª Delegacia de Polícia (DP) para as tratativas legais.

O veículo com registro de furto ficou apreendido na 93ª DP para apreciação da autoridade policial, enquanto a mulher responderá em liberdade por receptação (artigo 180 do Código Penal).