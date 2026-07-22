Projeto reúne exposições em três espaços culturais do municípioFoto: Divulgação/SMC
Terceira edição do Circuito das Artes é aberta com celebração à produção artística local em Volta Redonda
Projeto reúne exposições em três espaços culturais do município: Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Espaço das Artes Zélia Arbex e Memorial Zumbi dos Palmares
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Programa de Inclusão Produtiva ganha novo espaço de comercialização com abertura de quiosque na Beira-Rio, em Volta Redonda
Novo ponto de venda amplia oportunidades e fortalece a autonomia financeira das mulheres atendidos pelo projeto
Prefeitura de Volta Redonda leva serviços do Cras Três Poços para mais perto da população
Ação reuniu diversos parceiros e ofereceu orientações, vacinação, atualização do Cadastro Único e atividades gratuitas para moradores da região
Montagem da estrutura do Arraiá da Cidadania já está na sua fase final em Volta Redonda
Evento será realizado na Praça Brasil de quinta-feira (23) a domingo (26), com renda das vendas de alimentos revertida para entidades beneficentes do município
Guarda Municipal de Volta Redonda recupera veículo clonado com registro de furto e conduz três pessoas à delegacia
Ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da inteligência da GMVR; automóvel havia sido furtado no Rio de Janeiro em 2025
Comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda reúnem milhares de pessoas ao longo de cinco dias na Praça Brasil
Get Worship, Gaby Amarantos, Pretinho da Serrinha, Fernanda Abreu e Padre Fábio de Melo comandaram a programação gratuita promovida pela prefeitura, em parceria com o Sesc e o Sicomércio
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