Projeto reúne exposições em três espaços culturais do município - Foto: Divulgação/SMC

Projeto reúne exposições em três espaços culturais do municípioFoto: Divulgação/SMC

Publicado 22/07/2026 11:43

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realizou na noite dessa terça-feira (21) a abertura da terceira edição do Circuito das Artes. A cerimônia aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, reunindo artistas, autoridades, convidados e público para marcar o início da programação, que valoriza a produção artística local e ocupa importantes espaços culturais da cidade.

O Circuito das Artes reúne a Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o Espaço das Artes Zélia Arbex e o Memorial Zumbi dos Palmares, promovendo exposições gratuitas que aproximam a população de diferentes linguagens e expressões culturais. Nesta edição, o projeto integra as comemorações pelo aniversário de Volta Redonda e as atividades do Mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

Durante a abertura, o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou que o Circuito das Artes fortalece os espaços culturais da cidade e amplia o acesso da população à produção artística local.

"É uma grande satisfação abrir mais uma edição do Circuito das Artes, um projeto que valoriza nossos artistas, movimenta os equipamentos culturais do município e aproxima a população da arte. Cada edição fortalece ainda mais a cultura de Volta Redonda e demonstra o talento que temos na nossa cidade", ressaltou.

Exposições

As exposições "Robô XD e os Aliados da Justiça", que reúne as armaduras originais utilizadas na websérie "Rescue Robô XD", produzida por Irlayne Silveira, além de desenhos do mangaká Filippe B. Assis e fotografias temáticas de Dai Landim, no Espaço das Artes Zélia Arbex; e "O ECA sem BECA", do artista Rafael Clodomiro, na Galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, já estão abertas à visitação. Já a mostra "Traços da Resistência", de Pedro Paulo Dias e convidados, no Memorial Zumbi dos Palmares, será inaugurada no dia 24 de julho. Todas permanecem abertas ao público gratuitamente até 21 de agosto.

Autor da exposição "O ECA sem BECA", Rafael Clodomiro explicou que a proposta é despertar reflexões sobre os direitos das crianças e dos adolescentes por meio da arte.

"É uma exposição para falar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes de uma forma simples, acessível, com empatia, com respeito e com esperança que a gente precisa depositar na vida das crianças e dos adolescentes. Fico muito feliz de estar participando da terceira edição do Circuito das Artes e é um prazer estar aqui, levando obras artísticas para tratar de um tema tão importante que é o ECA", destacou.

Magela Bastos elogiou a iniciativa e o trabalho desenvolvido pelos expositores. "O Irlayne é um dos maiores desenhistas de Volta Redonda e hoje é uma conquista muito grande. Volta Redonda está de parabéns, tem demonstrado o quanto a arte é importante. Estou muito feliz de estar aqui hoje prestigiando esse evento. Nota mil", afirmou.

Já o cartunista Clóvis José de Lima ressaltou a qualidade das obras apresentadas. "É um prazer estar aqui hoje assistindo a esse espetáculo de arte. Estou admirado com todo o trabalho que está sendo apresentado aqui", disse.