Get Worship, Gaby Amarantos, Pretinho da Serrinha, Fernanda Abreu e Padre Fábio de Melo comandaram a programação - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Get Worship, Gaby Amarantos, Pretinho da Serrinha, Fernanda Abreu e Padre Fábio de Melo comandaram a programaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 20/07/2026 15:48

Volta Redonda - As comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda terminaram em grande estilo nesse domingo (19), após cinco dias de shows que reuniram milhares de pessoas na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Sesc e o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), a programação levou ao palco artistas dos mais variados estilos, proporcionando momentos de lazer, cultura e confraternização para moradores e visitantes.

A organização do evento e a qualidade das apresentações foram elogiadas pelo público. A moradora do bairro Sessenta, Melissa Reis, que acompanhou o encerramento da programação, destacou a emoção vivida durante a noite de domingo.

"Estava no PHN (movimento católico) no começo do mês, na Canção Nova, e parece que retornei para lá, porque foi um evento muito bem organizado, com segurança, com shows maravilhosos, tanto o do Padre Axé como o do Fábio de Melo. Me emocionou bastante. Foi tudo muito perfeito, me diverti bastante", afirmou.

Humberto Taveira Fontes, morador do bairro Laranjal, fez questão de prestigiar a apresentação de Pretinho da Serrinha e lembrou a importância da valorização da cultura popular. "O show foi super bacana, entregou o verdadeiro significado de samba raiz. Isso é cultura de verdade", declarou.

Programação

A abertura da festa, na quarta-feira (15), foi dedicada à música gospel. Subiram ao palco Projeto Vida Music, Thiago Balbino, Viva Adoração e Vinny DJ, preparando o público para a apresentação principal da noite, com o grupo Get Worship, que reuniu milhares de pessoas em um show de louvor e adoração.

Na quinta-feira (16), a cantora paraense Gaby Amarantos levou à Praça Brasil toda a força da música brasileira, em um espetáculo marcado pela animação e pela interação com o público.

No dia em que Volta Redonda completou 72 anos, sexta-feira (17), a comemoração teve o samba como protagonista. Pretinho da Serrinha comandou uma grande roda de samba, cantando sucessos da carreira e clássicos do gênero em uma apresentação que fez o público cantar do início ao fim.

O sábado (18) foi embalado pelos sucessos de Fernanda Abreu. A artista colocou a Praça Brasil para dançar com um repertório repleto de músicas que marcaram gerações.

O encerramento das comemorações aconteceu no domingo (19) e foi marcado por um dos momentos mais emocionantes da programação. A noite começou com uma apresentação da Banda Afro Cantando Vitórias, com a participação do Padre Jorge Axé. Em seguida, o Padre Fábio de Melo subiu ao palco da Praça Brasil e levou milhares de pessoas a momentos de fé, emoção e reflexão. Com um repertório que reuniu músicas consagradas e mensagens de esperança, o cantor, compositor e poeta foi acompanhado pelo público do início ao fim, encerrando em grande estilo a programação pelos 72 anos de Volta Redonda.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou o sucesso da programação e a grande participação popular durante os cinco dias de comemoração. "A presença extraordinária do público ao longo dos cinco dias comprova que conseguimos montar uma programação diversificada, capaz de atender todos os públicos. Esse resultado só foi possível graças ao planejamento da prefeitura e à importante parceria com o Sesc e o Sicomércio, que estiveram ao nosso lado para oferecer uma festa gratuita, organizada e de grande qualidade para a população de Volta Redonda", destacou.

"É uma alegria muito grande ver a nossa população ocupando a Praça Brasil para celebrar o aniversário da cidade. Preparamos uma programação gratuita, diversificada e para toda a família, e o resultado foi essa grande participação popular em todas as noites. Agradeço ao Sesc e ao Sicomércio pela parceria e a todos que trabalharam para que essa festa acontecesse com organização, segurança e muito sucesso. Foi uma comemoração à altura dos 72 anos de Volta Redonda", disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Festival Gastronômico

Além das atrações do palco principal, a Praça Brasil também recebeu durante os cinco dias o Festival Gastronômico. O evento reuniu opções da culinária local, feira de artesanato e apresentações de artistas locais, como Mão de Onze, Hellen Reis, Pamy, Super 80, Jorge Guilherme, Léo Mito, Sambalanço, Realce, Nigéria, Vitão e Vaninho.

Concertos e recitais também marcam as comemorações pelos 72 anos

Além dos grandes shows na Praça Brasil, a programação comemorativa pelos 72 anos de Volta Redonda também contou com uma série de concertos e recitais gratuitos. As apresentações reuniram músicos norte-americanos da Universidade do Sul do Mississippi (USM) e integrantes do Projeto Volta Redonda Cidade da Música.

A programação foi aberta na quinta-feira (16), com o Recital de Câmara – Intercâmbio Musical e Cultural entre a Universidade do Sul do Mississippi (USM) e o Projeto Volta Redonda Cidade da Música, realizado na sede Maestro Nicolau Martins de Oliveira, na Vila Mury.

Na sexta-feira (17), data do aniversário de Volta Redonda, a Banda de Concerto, a Banda Marcial e o Coro Infantojuvenil de Volta Redonda se apresentaram no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal.

Encerrando a programação cultural, no sábado (18), a Orquestra de Cordas e o Coro Infantojuvenil voltaram ao palco do Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., fechando o ciclo de concertos e recitais que integrou as comemorações pelos 72 anos da cidade.