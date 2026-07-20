No mesmo período, outros cerca de dez mil atendimentos foram referentes a exames e procedimentos especializados - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

No mesmo período, outros cerca de dez mil atendimentos foram referentes a exames e procedimentos especializadosFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 20/07/2026 15:35

Volta Redonda - A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, localizada no Estádio da Cidadania, em A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, localizada no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda , é uma das unidades da Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Referência para consultas com especialistas, a policlínica registrou 60.904 atendimentos do tipo no primeiro semestre do ano, com destaque para o mês de março, que quase alcançou 12 mil consultas ofertadas.

Os pacientes são referenciados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou de Saúde da Família (UBSFs) para consultas com especialistas, exames e tratamentos mais complexos. Entre as especialidades ofertadas na Policlínica da Cidadania estão alergia, angiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, gastrenterologia (OCI – Oferta de Cuidado Integrado), hemato-pediatria, neurologia, nutrição, oftalmologia, otorrinolaringologia, otorrino (OCI), ortopedia, ortopedia (OCI), pneumologia, reumatologia e urologia.

Exames e tratamentos especializados

Além das consultas, a Policlínica da Cidadania realiza exames e tratamentos especializados, como audiometria, eletroencefalograma, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e tratamento contínuo dos pacientes. Somente nos primeiros seis meses deste ano, 10.280 pessoas passaram por esses procedimentos.

Também estão incluídos neste total, os atendimentos do Programa Psoríase; do tratamento com uso de canabidiol; da aplicação de toxina botulínica para o alívio da espasticidade (rigidez e contrações musculares); do atendimento com ortoptista para diagnóstico e tratamento de distúrbios da visão, corrigindo problemas musculares por meio de exercícios e terapias, sem recorrer a cirurgias; e ainda da Fototerapia Puva (Psoraleno + UVA – radiação ultravioleta A) para pessoas com vitiligo e psoríase.

O coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, lembrou que todo atendimento feito na unidade é gratuito, pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Somando tudo, foram mais de 70 mil atendimentos de janeiro a junho de 2026. E estamos trabalhando para ampliar ainda mais esse número. As obras do Centro de Imagens estão avançando e, em breve, vamos voltar a ofertar exames como raio-X, mamografia e ultrassonografias com mais conforto e agilidade à população.”