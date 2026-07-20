Serviço beneficia estudantes da rede pública, idosos aposentados e pessoas com deficiência - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Serviço beneficia estudantes da rede pública, idosos aposentados e pessoas com deficiênciaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 20/07/2026 15:26

Volta Redonda - A Ótica Municipal Padre Ernesto Lamim, conhecida como Ótica da Cidadania , encerrou o primeiro semestre de 2026 com 3.488 óculos confeccionados, mantendo um importante trabalho de promoção da saúde visual em Volta Redonda. O número representa uma média de 582 óculos produzidos por mês.

Os atendimentos beneficiam estudantes da rede pública municipal, idosos aposentados com mais de 60 anos que recebem até dois salários mínimos e pessoas com deficiência (PCDs), garantindo acesso gratuito aos óculos para quem mais precisa.

A ótica da Cidadania fica localizada na Policlínica da Cidadania, no complexo de saúde do Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba. O coordenador da policlínica, Milton Alves de Faria, destacou a importância do serviço para a população.

"A Ótica da Cidadania desempenha um papel fundamental na promoção da saúde visual. Os números alcançados neste primeiro semestre mostram o comprometimento da equipe e o impacto positivo desse atendimento na vida de milhares de pessoas, proporcionando mais qualidade de vida, inclusão e melhores condições para estudar, trabalhar e realizar as atividades do dia a dia", afirmou.

O prefeito Antônio Francisco Neto ressaltou que o investimento em saúde preventiva é uma das prioridades da administração municipal.

"A entrega gratuita de óculos representa muito mais do que um benefício material. Significa oferecer dignidade, inclusão e oportunidades para crianças, idosos e pessoas com deficiência. Seguiremos investindo em serviços públicos de qualidade para cuidar da nossa população e garantir que quem mais precisa tenha acesso à saúde", disse.

Como ter acesso ao serviço

Para utilizar os serviços da Ótica da Cidadania os interessados devem apresentar receita médica emitida por oftalmologista, cartão do SUS e comprovante de residência. Estudantes da rede pública também precisam apresentar declaração escolar; aposentados devem comprovar a renda; e pessoas com deficiência devem levar laudo que comprove a condição.

A Ótica da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30 e das 13h30 às 17h.