O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu a presença de todos que estavam na Praça Brasil para celebrar os 72 anos de Volta Redonda - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu a presença de todos que estavam na Praça Brasil para celebrar os 72 anos de Volta RedondaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 17/07/2026 15:20

Volta Redonda - Volta Redonda comemorou a chegada dos 72 anos nesta sexta-feira, 17 de julho. A solenidade oficial para festejar o aniversário aconteceu pela manhã, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. A população compareceu à cerimônia, se emocionou com o Coral e a Banda Municipal, que interpretaram o Hino Nacional e do município, além de sucessos da MPB (Música Popular Brasileira), e também com a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu a presença de todos que estavam na Praça Brasil para celebrar os 72 anos de Volta Redonda.

"Que alegria ver essa praça cheia. Obrigado ao povo que acredita na nossa cidade e, principalmente, à Melhor Idade que ajudou a construí-la. Se hoje somos referência em Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança e mais é pela união da população, a ajuda dos nossos deputados federais e estaduais que atuam pela nossa cidade. E nós vamos seguir trabalhando para torná-la ainda melhor", disse Neto, pedindo uma salva de palmas para Volta Redonda e convidando a todos para participar da Missa em Ação de Graças pelo aniversário, ao meio-dia, no Santuário de Nossa Senhora das Graças.

O vice-prefeito Sebastião Faria lembrou da capacidade de se reinventar de Volta Redonda.

"Conhecida, a princípio, como a Cidade do Aço, hoje Volta Redonda é a cidade do Esporte, da Música, da Saúde, da Assistência e muito mais. Parabéns!"

O vereador Renan Cury falou pelos colegas que estavam na praça - Simar Curti, Marquinho Motorista, Carla Duarte, Gemilson Sukinho e Paulinho do Raio X.

"Nós vereadores temos o compromisso de ajudar hoje a construir a Volta Redonda do futuro. Queremos que essa cidade, que já é referência no país em diversos setores, siga avançando ainda mais".

O ex-deputado Deley de Oliveira contou do orgulho de ser volta-redondense.

"Sou muito feliz pela minha carreira no esporte e na política, mas tenho muito orgulho de quando fui convidado pelo prefeito Neto para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer. Foi uma honra participar da reconstrução de Volta Redonda pelas mãos do Neto. Não é por acaso que ele é o recordista em mandatos como prefeito do Brasil. Tenho certeza que Volta Redonda tem muito mais para nos orgulhar", falou.

Após as falas das autoridades do município, os músicos executaram o “Parabéns pra Você” em homenagem à Volta Redonda, anunciando que o tradicional bolo gigante ia começar a ser servido. Nesse momento, as pessoas já formavam fila para provar a guloseima, com massa de pão de ló, recheada com doce de leite.

Vanda Fernandes, moradora do bairro Coqueiros, contou que já é tradição, todo ano vai comemorar o aniversário de Volta Redonda, comendo um pedação do bolo. “Ano passado fui a única que não provei o bolo. Este ano, cheguei cedo para não perder. Curti as apresentações musicais e logo vim para a fila. O bolo é grande e caprichado”, comentou.

José Olímpio Rodrigues, do Santa Cruz, também estava na fila. "Essa é a primeira vez que venho à festa. E estou ansioso para provar o bolo", contou.

Também participaram da festa o Falcões de Aço Motoclube; a Guarda Municipal; o programa Segurança Presente, da Polícia Militar; a comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, Amanda Neves Ferreira; o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado; o delegado da Polícia Civil, Antônio Furtado; o deputado federal, Hugo Leal; secretários e subsecretarios; e outras autoridades do município.

Dois motivos para festejar

Os 72 anos de Volta Redonda também marcaram uma data importante para o regente da Banda Municipal, o maestro Rinaldo Cândido Galvão. Ele completou 45 anos no grupo, que alcançou a mesma idade no último dia 9.

“Participo da cerimônia oficial de aniversário de Volta Redonda há mais de 45 anos. Comecei como aluno do projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM), aos 13 anos, e pela banda, participei como músico, como contramestre e, há mais de dez anos, como maestro. E é sempre uma emoção”, falou.

“Começo a preparação para a festa bem antes do 17 de Julho. Ensaio com os músicos os hinos Nacional e de Volta Redonda, o ‘Parabéns pra Você’ e também escolho o repertório com sucessos da MPB. E, muito importante, estou sempre atento ao cerimonial e à reação do público durante a apresentação. Tudo deve sair perfeito durante a solenidade”, contou.

Mais música de qualidade

As festividades do aniversário de Volta Redonda seguem durante a noite com muita música de qualidade. Ainda na Praça Brasil, o show de sexta-feira (17) ficará a cargo do músico, compositor e produtor musical, Pretinho da Serrinha, que vai levar ao palco uma verdadeira roda de samba raiz, às 22h. No sábado, dia 18, também às 22h, Fernanda Abreu sobe ao palco. No domingo, dia 19, às 20h, o Padre Fábio de Melo faz o show de encerramento das comemorações, com abertura do Padre Jorge Axé e a banda afro Cantando Vitórias.

O Projeto Volta Redonda Cidade da Música também preparou uma programação especial para comemorar os 72 anos de Volta Redonda. No dia do aniversário, 17 de julho (sexta-feira), a Banda de Concerto e a Banda Marcial, além do Coro Infantojuvenil de Volta Redonda, se apresentam no Teatro Maestro Franklin Martins de Carvalho Junior, no bairro Laranjal, a partir das 19h. Já no sábado, 18, também às 19h, será a vez do Concerto da Orquestra de Cordas e do Coro Infantojuvenil de Volta Redonda ocuparem o palco do teatro.