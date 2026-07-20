Município também dispõe de projeto que viabiliza acesso de atendidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência ao ensino superior - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Município também dispõe de projeto que viabiliza acesso de atendidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência ao ensino superiorFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 20/07/2026 15:22

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), atua de forma contínua na promoção da igualdade, inclusão social e inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência (PCDs) do município.

De acordo com a subsecretária da pasta, Eliete Vasques, a SMPD tem como foco o desenvolvimento de projetos voltados à qualificação profissional e à ampliação do acesso das pessoas com deficiência às vagas de emprego. Dados da secretaria apontam que o município conta atualmente com 250 currículos de pessoas cadastradas.

No que diz respeito à qualificação profissional, Volta Redonda se destaca pelo projeto “Diploma Cidadão”, realizado em parceria com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). Por meio desta iniciativa, os interessados prestam vestibular e, após serem aprovados, têm toda a sua formação custeada pelo governo municipal.

Atualmente, 150 volta-redondenses com deficiência participam do projeto, que conta com turmas dos cursos de Administração e Recursos Humanos formadas exclusivamente por pessoas com deficiência. Outros estudantes aprovados no processo seletivo frequentam turmas regulares do curso de Psicologia da instituição.

Além disso, esses universitários têm acesso, em outro turno, no UGB, a aulas de reforço e nivelamento educacional. Todos os participantes recebem lanche e transporte oferecidos pela prefeitura, que já estuda um novo formato para atender aqueles que não podem participar das aulas de reforço por estarem trabalhando no mesmo horário.

Eliete contou que o modelo adotado em Volta Redonda já recebeu elogios de representantes de secretarias de outros municípios. "Participamos de eventos com representantes de secretarias semelhantes à nossa, de outras cidades, e muitos deles ficaram admirados com a forma como tratamos as pessoas com deficiência aqui em Volta Redonda", afirmou a subsecretária.

Conexão com o mercado de trabalho

A SMPD busca, dentro de suas possibilidades, estreitar o contato entre os candidatos e as empresas, apoiando iniciativas que viabilizem essa conexão. Uma delas é o Portal Divaga (divaga.com.br), desenvolvido pelo Instituto Rede Incluir, que tem como objetivo promover uma conexão mais humanizada, acessível e inclusiva entre trabalhadores e empresas.

Neste portal as empresas podem divulgar oportunidades de trabalho voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Para participar, os candidatos devem se cadastrar na plataforma, escolher a vaga desejada e aguardar o retorno da empresa.

A plataforma também conecta profissionais reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), jovens em busca do primeiro emprego, aprendizes, estagiários, profissionais com 50 anos ou mais, integrantes da comunidade LGBTQIAPN+ e demais trabalhadores.

O objetivo é oportunizar

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, afirmou que uma das metas da secretaria é fortalecer os projetos já existentes e fomentar novas iniciativas que ampliem as oportunidades de inclusão social para as pessoas atendidas pelo órgão.

"Aqui na nossa secretaria trabalhamos incansavelmente para promover a inclusão e viabilizar o acesso das pessoas com deficiência ao conhecimento e ao mercado de trabalho. Não medimos esforços para contribuir com o crescimento dessas pessoas, pois acreditamos que elas merecem respeito e oportunidades para aprender, se desenvolver e trabalhar, garantindo uma vida digna como a de qualquer outro cidadão", destacou o secretário.

O prefeito Antonio Francisco Neto manifestou apoio ao trabalho desenvolvido pela equipe da SMPD e afirmou que sua gestão busca soluções para tornar Volta Redonda uma cidade cada vez mais inclusiva.

"Volta Redonda é uma cidade que sempre acolheu a todos. Temos um carinho especial pelas pessoas com deficiência e, por isso, fazemos questão de cuidar muito bem delas. Junto com a equipe da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, vamos continuar trabalhando para ampliar as oportunidades de estudo, trabalho e qualidade de vida, promovendo uma inclusão cada vez maior", garantiu o prefeito.