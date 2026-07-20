Festa também teve bolo, refrigerante, música com o Coral Municipal e apresentação de dança com grupo da Melhor Idade do bairroFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Subprefeitura do Santo Agostinho comemora primeiro aniversário com oferta de emprego para população
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Policlínica da Cidadania, em Volta Redonda, oferta mais de 60 mil consultas com especialistas nos primeiros seis meses de 2026
No mesmo período, outros cerca de dez mil atendimentos foram referentes a exames e procedimentos especializados
Ótica da Cidadania fecha primeiro semestre com mais de 3,4 mil óculos confeccionados em Volta Redonda
Serviço beneficia estudantes da rede pública, idosos aposentados e pessoas com deficiência
Prefeitura de Volta Redonda fortalece políticas de inclusão e amplia acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho
Município também dispõe de projeto que viabiliza acesso de atendidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência ao ensino superior
Volta-redondenses comemoram aniversário de 72 anos da cidade e fazem fila para provar bolo de seis metros
Coral e Banda Municipal, além da Banda do Corpo de Bombeiros, participaram da solenidade oficial na manhã desta sexta-feira (17) na Praça Brasil
Prefeitura de Volta Redonda entrega base da ‘Operação Segurança Presente’ no Retiro e amplia reforço no patrulhamento
Nova unidade contará com a atuação diária de 10 policiais militares, das 8h às 20h; inauguração integra a programação comemorativa pelos 72 anos do município
Centro-Dia para Pessoa com Deficiência de Volta Redonda completa 41 anos com reforma na reta final
Unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social celebra mais de quatro décadas de atendimento especializado e se prepara para receber os usuários em um espaço totalmente revitalizado
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