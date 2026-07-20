Festa também teve bolo, refrigerante, música com o Coral Municipal e apresentação de dança com grupo da Melhor Idade do bairro - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Festa também teve bolo, refrigerante, música com o Coral Municipal e apresentação de dança com grupo da Melhor Idade do bairroFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 20/07/2026 15:39

Volta Redonda - A Subprefeitura do Santo Agostinho, em A Subprefeitura do Santo Agostinho, em Volta Redonda , completa um ano de implantação com festa para a população. No dia do aniversário, 16 de julho (última quinta-feira), a CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura) fez entrevistas de emprego para diversas áreas de atuação, o que atraiu cerca de 700 pessoas; em torno de 300 conseguiram as vagas.

Além dos serviços, a festa teve participação do Coral Municipal e de grupo formado pela Melhor Idade do Santo Agostinho, que apresentou números de dança. O público que prestigiou a comemoração também ganhou bolo, refrigerante e cantou o tradicional “Parabéns pra Você” pelo primeiro aniversário da Subprefeitura do Santo Agostinho.

O prefeito Antonio Francisco Neto fez questão de participar da festa. “Ver todas essas pessoas aqui hoje confirma a qualidade do serviço prestado aqui. Parabéns ao Vampirinho (subprefeito do bairro Santo Agostinho, Ednilson Vampirinho) e toda a equipe. Tenho certeza que a população dessa região está muito melhor assistida com a chegada da subprefeitura.”

O subprefeito acredita que cerca de mil pessoas passaram pelo local durante a festa de aniversário. “A subprefeitura funciona como um elo entre o Poder Público e a população. A Subprefeitura do Santo Agostinho está presente na vida da nossa comunidade, atuando em diversas frentes. Sempre atentos às demandas da população”, falou.

Mais vagas de emprego

Vampirinho lembrou ainda que a CBSI fechou uma parceria com a Subprefeitura do Santo Agostinho e na próxima quinta-feira, dia 23, estará novamente na sede do órgão, na Rua Jayme Martins, nº 705, ofertando 150 vagas de emprego nas áreas de limpeza industrial e operação de máquinas pesadas. A subprefeitura funciona das 8h às 17h, de segunda até sexta-feira.

Principais serviços

Os atendimentos na Subprefeitura do Santo Agostinho envolvem diferentes áreas. Entre as principais solicitações estão ações de manutenção dos bairros, por exemplo. O local também funciona como posto avançado do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) – com foco no IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e dívida ativa. O balcão de empregos da subprefeitura também é muito procurado. Na área social, os atendimentos da Fundação Leão XIII se destacam, especialmente na emissão de certidões e outros documentos.

A população também conta com serviços de agendamento e orientação para emissão de RG, atendimentos relacionados à Previdência Social, auxiliando moradores que desconheciam seus direitos à aposentadoria e outros benefícios. E ainda o suporte para criação e recuperação de senha da plataforma Gov.br, fundamental para o acesso a diversos serviços públicos. A subprefeitura também funciona como ponto de atendimento presencial para quem tem dificuldade de acesso à internet.

Em março deste ano, a Subprefeitura do Santo Agostinho lançou um novo canal de comunicação com a população, disponibilizando o número de Whatsapp (24) 3511-3344 para solicitação de serviços ou tirar dúvidas.