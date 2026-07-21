O veículo permaneceu apreendido na 93ª DP, onde passará pelos procedimentos legais antes de ser devolvido ao proprietário de direitoFoto: Divulgação/GMVR
Guarda Municipal de Volta Redonda recupera veículo clonado com registro de furto e conduz três pessoas à delegacia
Ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da inteligência da GMVR; automóvel havia sido furtado no Rio de Janeiro em 2025
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Comemorações pelos 72 anos de Volta Redonda reúnem milhares de pessoas ao longo de cinco dias na Praça Brasil
Get Worship, Gaby Amarantos, Pretinho da Serrinha, Fernanda Abreu e Padre Fábio de Melo comandaram a programação gratuita promovida pela prefeitura, em parceria com o Sesc e o Sicomércio
Subprefeitura do Santo Agostinho comemora primeiro aniversário com oferta de emprego para população
Festa também teve bolo, refrigerante, música com o Coral Municipal e apresentação de dança com grupo da Melhor Idade do bairro
Policlínica da Cidadania, em Volta Redonda, oferta mais de 60 mil consultas com especialistas nos primeiros seis meses de 2026
No mesmo período, outros cerca de dez mil atendimentos foram referentes a exames e procedimentos especializados
Ótica da Cidadania fecha primeiro semestre com mais de 3,4 mil óculos confeccionados em Volta Redonda
Serviço beneficia estudantes da rede pública, idosos aposentados e pessoas com deficiência
Prefeitura de Volta Redonda fortalece políticas de inclusão e amplia acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho
Município também dispõe de projeto que viabiliza acesso de atendidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência ao ensino superior
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