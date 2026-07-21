O veículo permaneceu apreendido na 93ª DP, onde passará pelos procedimentos legais antes de ser devolvido ao proprietário de direito - Foto: Divulgação/GMVR

O veículo permaneceu apreendido na 93ª DP, onde passará pelos procedimentos legais antes de ser devolvido ao proprietário de direitoFoto: Divulgação/GMVR

Publicado 21/07/2026 17:50

Volta Redonda - A Guarda Municipal de A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou, na tarde desta segunda-feira (20), um veículo clonado que possuía registro de furto no município do Rio de Janeiro. A ação foi realizada após informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e contou com o apoio do setor de inteligência da GMVR.

Após o monitoramento do automóvel, as equipes da GMVR conseguiram localizar e abordar o veículo no bairro Aterrado. Durante a fiscalização, os guardas municipais identificaram diversos indícios de adulteração, como etiquetas com numeração incompatível nos vidros, irregularidades no chassi e sinais de raspagem na identificação do motor.

Com a verificação da numeração original, foi constatado que o automóvel era, na verdade, um veículo furtado no Rio de Janeiro em 2025, cuja placa original era diferente da que estava sendo utilizada.

O condutor informou aos agentes que havia adquirido o veículo por meio de uma troca. Diante das evidências, três pessoas foram conduzidas à 93ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. O motorista foi enquadrado, em princípio, pelo crime de receptação, e a Polícia Civil instaurará inquérito para apurar as circunstâncias do caso e identificar outros possíveis envolvidos.

O veículo permaneceu apreendido na 93ª DP, onde passará pelos procedimentos legais antes de ser devolvido ao proprietário de direito.