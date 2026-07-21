A montagem da festa já está em sua fase final - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

A montagem da festa já está em sua fase final Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 21/07/2026 17:53

Volta Redonda - Os preparativos para a edição de 2026 do Arraiá da Cidadania já estão na reta final. A festa, que é o maior arraiá da região Sul Fluminense, acontecerá entre os dias 23 (quinta-feira) e 26 (domingo), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e já tem boa parte de sua estrutura física montada pelas equipes da Prefeitura de Os preparativos para a edição de 2026 do Arraiá da Cidadania já estão na reta final. A festa, que é o maior arraiá da região Sul Fluminense, acontecerá entre os dias 23 (quinta-feira) e 26 (domingo), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e já tem boa parte de sua estrutura física montada pelas equipes da Prefeitura de Volta Redonda

O Arraiá da Cidadania é muito mais do que uma festa típica. É um evento agregador, aberto a todos, que incentiva a presença das famílias e possui um diferenciado caráter solidário, pois alimentos como a famosa Pizza Frita (patrimônio de Volta Redonda) serão comercializados por apenas R$ 1,99.

Além disso, as barracas onde esse e outros alimentos serão vendidos estarão sob o comando de instituições filantrópicas do município. Toda a renda obtida com as vendas será revertida para essas entidades.

O evento não terá venda de bebidas alcoólicas e contará com total segurança, tanto dentro da Praça Brasil quanto em seus arredores, para possibilitar que todos se divirtam com tranquilidade. Será uma confraternização feita por pessoas do municipio, cuja receita financeira será obtida com a venda de alimentos realizada pelas instituições filantrópicas e destinada a ajudar quem mais precisa.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que a realização do Arraiá da Cidadania consolida o trabalho de criação de eventos que promovem a integração e a socialização.

"O Arraiá da Cidadania é um evento com a cara de Volta Redonda. É idealizado e coordenado por nós, do governo municipal, mas é feito pela nossa gente, com alimentos característicos da nossa cidade, como a Pizza Frita. Mais do que isso, enche meu coração de alegria saber que a renda obtida será destinada a ajudar outros volta-redondenses, por meio das instituições filantrópicas", afirmou Neto.

Pizzas fritas

Um dos alimentos mais procurados durante o Arraiá da Cidadania são as pizzas fritas, produzidas diariamente em uma barraca no local do evento por uma equipe da Fundação Beatriz Gama (FBG), composta por 120 servidores.

Segundo Ênio Baptista, chefe de gabinete da FBG e coordenador dessa operação, serão produzidas cerca de 65 mil unidades de pizza, que posteriormente serão entregues às equipes das barracas para serem fritas e vendidas ao público por R$ 1,99.

"A nossa meta neste ano é ultrapassar as 59,5 mil unidades vendidas na edição passada dessa festa tão especial que é o Arraiá da Cidadania", disse o coordenador.

Decoração Sustentável

A decoração do Arraiá da Cidadania foi produzida pela equipe do Banco da Cidadania, em um espaço na Ilha São João, com o reaproveitamento de materiais utilizados em outros eventos realizados na cidade.

O cenógrafo Paulo Bernardo revelou a felicidade de ver o material que ele e sua equipe produziram já instalado no local do evento.

"Transportamos seis caminhões de materiais produzidos em nosso barracão para a Praça Brasil. Estamos conseguindo montar tudo rapidamente e preparamos algumas novidades para o público. Vai ficar tudo muito bonito e tenho certeza de que as pessoas vão gostar", revelou o Paulo.

Outra marca registrada do evento é o reaproveitamento de materiais. O coordenador do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, ressaltou o empenho de sua equipe em produzir novos elementos utilizando materiais reaproveitados, mostrando à população que é possível fazer isso com criatividade.

"A união da sustentabilidade com a solidariedade também tem relação com a qualidade de vida, pois ambas caminham juntas. Produzimos materiais reaproveitando outros que normalmente seriam descartados e mostramos às pessoas da nossa cidade que é possível, sim, agir dessa forma para construirmos um mundo e uma sociedade melhores e mais conscientes", ressaltou o coordenador.

Outras atrações

Além da famosa Pizza Frita e da bela decoração, quem for ao Arraiá da Cidadania poderá acompanhar atrações especiais:

23/07 – Quinta-feira

- 19h – Quadrilha da Alegria (35 a 40 integrantes)

24/07 – Sexta-feira

- 19h – Quadrilha do Retiro (60 integrantes)

25/07 – Sábado

- 19h – Quadrilha da Alegria (35 a 40 integrantes)

26/07 – Domingo

- 19h – Show com a banda Xotexamo