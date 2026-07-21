Novo ponto de venda amplia oportunidades e fortalece a autonomia financeira das mulheres atendidos pelo projeto - Foto: Clara Preta/Smas

Novo ponto de venda amplia oportunidades e fortalece a autonomia financeira das mulheres atendidos pelo projetoFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 21/07/2026 18:00

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), ampliou nesta terça-feira, dia 21, o quiosque do Programa Inclusiva Produtiva na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. A nova unidade é mais um espaço para comercialização dos produtos confeccionados pelos participantes da iniciativa, oferecendo mais uma oportunidade de geração de renda, inclusão produtiva e valorização do trabalho desenvolvido pelos usuários da política de assistência social do município.

"O Programa de Inclusão Produtiva trabalha para transformar habilidades em oportunidades. Cada novo espaço de comercialização representa uma possibilidade a mais para que os participantes mostrem seus talentos, ampliem sua renda e conquistem mais autonomia. A abertura do quiosque na Beira-Rio é uma conquista coletiva e mostra a importância de criar caminhos para a inclusão produtiva", afirmou a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Letícia Silvério,

O quiosque do Programa Inclusiva Produtiva na Beira-Rio funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, oferecendo produtos como salgados, doces e bebidas. A unidade contará com a participação de dois usuários do programa, que serão responsáveis pelo atendimento ao público, organização dos produtos e comercialização dos itens.

Além do novo espaço, os produtos confeccionados pelo programa também são comercializados em outros pontos da cidade, como os quiosques da Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no Laranjal, e do Mercado Popular, na Vila Santa Cecília. A ampliação dos espaços de venda faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Assistência Social para criar novas oportunidades de inserção produtiva e valorização dos participantes.

"O Programa de Inclusão Produtiva é uma importante estratégia dentro da Proteção Social Básica, porque atua na prevenção de situações de vulnerabilidade e cria oportunidades para que as famílias desenvolvam suas potencialidades. Quando oferecemos capacitação, espaço para comercialização e valorização do trabalho realizado pelos participantes, estamos fortalecendo vínculos, autoestima e construindo caminhos de mais autonomia financeira", destacou a diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB), Cristiane Alves,

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, também destacou que a ampliação dos espaços de venda representa um avanço para a política de inclusão produtiva do município.

"O Programa de Inclusão Produtiva mostra, na prática, como as políticas públicas podem transformar realidades. Ao oferecer qualificação, acompanhamento e espaços para comercialização, damos aos participantes a oportunidade de desenvolver seus talentos, gerar renda e conquistar mais independência. A abertura do quiosque na Beira-Rio fortalece essa rede de oportunidades e valoriza o trabalho desenvolvido pelas nossas equipes e pelos usuários", afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a Assistência Social de Volta Redonda se tornou referência pelo compromisso e pela dedicação de seus profissionais, que transformam políticas públicas em oportunidades para a população.

"A nossa Assistência Social é referência, e isso não acontece por acaso. Devemos esse reconhecimento aos profissionais que trabalham diariamente para acolher, cuidar e criar oportunidades para quem mais precisa. Ninguém se torna referência sem ser capaz, profissional e competente, e a nossa equipe demonstra isso todos os dias. É uma alegria participar de mais um projeto idealizado pela secretaria, que amplia as oportunidades para a população e reafirma o compromisso da Prefeitura com a inclusão social e a geração de renda", afirmou o prefeito.

Homenagem

O quiosque do Programa Inclusão Produtiva está homenageando José Cassiano Gomes. Guarda municipal, comerciante e pecuarista, José contribuiu para a história e o desenvolvimento de Volta Redonda, deixando um legado de dedicação ao serviço público e à comunidade. Durante a cerimônia, familiares acompanharam a homenagem prestada pela Prefeitura.

"É motivo de muita alegria prestar esta homenagem a uma pessoa que ajudou a construir Volta Redonda e sempre acreditou no nosso município. Temos que dizer muito obrigado. Obrigado, de coração, por nos permitirem reconhecer a trajetória do senhor José Cassiano Gomes", declarou o prefeito Neto.

Inclusão Produtiva

O Programa de Inclusão Produtiva é responsável por promover capacitação profissional, inclusão produtiva e desenvolvimento de habilidades para moradores do município. Atualmente, as unidades do CIP Vila Mury, CIP Vila Rica e CEPA São Sebastião recebem oficinas de inclusão produtiva, com atividades voltadas para culinária, artesanato e outras áreas, preparando os participantes para o mercado de trabalho e incentivando a autonomia financeira.

Nas oficinas de culinária, as cozinhas funcionam como ambientes de formação prática, onde os participantes aprendem técnicas de produção de alimentos, organização, higiene e comercialização. Já no artesanato, os integrantes desenvolvem peças variadas utilizando criatividade e habilidades manuais, que posteriormente são disponibilizadas nos quiosques mantidos pelo programa.

Novos quiosques da Beira-Rio

O novo quiosque do Programa de Inclusão Produtiva faz parte dos quiosques da Beira-Rio que foram revitalizados recentemente pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Banco da Cidadania, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Ao todo, sete quiosques da avenida passaram por recuperação, com serviços de limpeza, pintura, reparos estruturais e adequações para receber projetos e ações de interesse público.

A revitalização permitiu dar uma nova função a estruturas públicas que estavam sem uso e que agora passam a contribuir para o desenvolvimento de iniciativas voltadas à população. A utilização do espaço pelo Programa de Inclusão Produtiva reforça a proposta de transformar esses locais em pontos de oportunidade, convivência e fortalecimento das políticas públicas municipais.

"Ficamos muito felizes em poder reativar esses espaços e devolvê-los à população com um propósito tão importante. Tenho certeza de que este quiosque será um grande sucesso e abrirá novas portas para muitas famílias atendidas pela Assistência Social", disse o prefeito Neto.