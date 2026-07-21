Ação reuniu diversos parceiros e ofereceu orientações, vacinação, atualização do Cadastro Único e atividades gratuitas - Foto: Divulgação/Smas

Ação reuniu diversos parceiros e ofereceu orientações, vacinação, atualização do Cadastro Único e atividades gratuitasFoto: Divulgação/Smas

Publicado 21/07/2026 17:57

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nesta terça-feira (21) uma ação social promovida pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Três Poços, na Praça Colorado, em frente ao empreendimento Minha Casa, Minha Vida. A iniciativa teve como objetivo aproximar a população dos serviços ofertados pelo equipamento e facilitar o acesso dos moradores aos atendimentos e benefícios disponibilizados pela rede municipal.

A coordenadora do Cras Três Poços, Paula Campana, destacou que a proposta foi levar o equipamento social até a comunidade, especialmente para atender moradores que enfrentam dificuldades para acessar os serviços públicos.

"O Cras é a porta de entrada para a política de assistência social. Muitas pessoas ainda não conhecem todos os serviços que oferecemos ou têm dificuldades para chegar até o equipamento. Por isso, decidimos ir ao encontro da população, levando nossas equipes e parceiros para mostrar que esses serviços estão disponíveis para todos. Quando o usuário não consegue acessar o equipamento, o equipamento precisa encontrar caminhos para chegar até ele", afirmou.

Segundo Paula, a escolha do local da ação foi estratégica, já que muitos moradores da região apresentam demandas relacionadas ao Cadastro Único e aos programas sociais, como o Bolsa Família, além da necessidade de encaminhamentos técnicos e participação nas oficinas e cursos oferecidos pelo Cras.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou a importância das ações itinerantes para ampliar o acesso aos direitos sociais.

"A assistência social precisa estar cada vez mais próxima das pessoas. Quando levamos os serviços para a comunidade, reduzimos barreiras de acesso e mostramos que existe uma rede preparada para acolher e orientar quem precisa. Essa é uma das diretrizes do trabalho desenvolvido pela Smas: garantir que a população conheça e utilize os serviços disponíveis, fortalecendo o acesso aos direitos sociais", disse.

Entre os parceiros da ação estiveram equipes do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Vila Rica, Cadastro Único, Telecentro, Centro de Controle de Zoonoses, Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (SMPD), além do Caminhão do Cabelo e da Brinquedolândia.

Um dia de cidadania e serviços para a comunidade

A ação promovida pelo Cras Três Poços reuniu diversos serviços gratuitos voltados à promoção da cidadania, do cuidado e do acesso aos direitos sociais. Os moradores receberam orientações sobre o Cadastro Único, advogado social e os programas sociais, puderam atualizar informações cadastrais e obter encaminhamentos para os atendimentos oferecidos pela rede socioassistencial do município.

Na área da saúde, foram disponibilizados serviços de vacinação, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. As crianças participaram de atividades recreativas, enquanto os adultos tiveram acesso a corte de cabelo e design de sobrancelhas.

A programação também contou com orientações sobre alimentação saudável e segurança alimentar, prevenção ao uso de álcool e outras drogas, além de informações sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos e combate às arboviroses, como a dengue.

Durante a ação, as equipes apresentaram à comunidade os cursos, oficinas e demais atividades desenvolvidas pelo Cras Três Poços, reforçando a importância do equipamento como porta de entrada para a política de assistência social e para o acesso aos serviços públicos oferecidos pela Prefeitura de Volta Redonda.