Evento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em parceria com instituições e órgãos públicos ofertou diversos serviços gratuitosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência atende mais de mil pessoas na Vila Santa Cecília
Evento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em parceria com instituições e órgãos públicos ofertou diversos serviços gratuitos
Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência atende mais de mil pessoas na Vila Santa Cecília
Evento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em parceria com instituições e órgãos públicos ofertou diversos serviços gratuitos
Moradora da Residência Inclusiva de Volta Redonda retorna ao convívio familiar após trabalho de reintegração da Assistência Social
Mulher de 58 anos foi recebida pelo prefeito Neto e passará a morar com a irmã, depois de acompanhamento e fortalecimento dos vínculos familiares
Terceira edição do Circuito das Artes é aberta com celebração à produção artística local em Volta Redonda
Projeto reúne exposições em três espaços culturais do município: Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Espaço das Artes Zélia Arbex e Memorial Zumbi dos Palmares
Programa de Inclusão Produtiva ganha novo espaço de comercialização com abertura de quiosque na Beira-Rio, em Volta Redonda
Novo ponto de venda amplia oportunidades e fortalece a autonomia financeira das mulheres atendidos pelo projeto
Prefeitura de Volta Redonda leva serviços do Cras Três Poços para mais perto da população
Ação reuniu diversos parceiros e ofereceu orientações, vacinação, atualização do Cadastro Único e atividades gratuitas para moradores da região
Montagem da estrutura do Arraiá da Cidadania já está na sua fase final em Volta Redonda
Evento será realizado na Praça Brasil de quinta-feira (23) a domingo (26), com renda das vendas de alimentos revertida para entidades beneficentes do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.