Evento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em parceria com instituições e órgãos públicos ofertou diversos serviços gratuitos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Evento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em parceria com instituições e órgãos públicos ofertou diversos serviços gratuitosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 22/07/2026 16:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e em parceria com diversas instituições e órgãos públicos, realizou nesta quarta-feira (22), embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, o Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência.

Durante a ação, que atendeu aproximadamente 1,2 mil pessoas, foi viabilizado o acesso a serviços de alta complexidade oferecidos pelos seguintes órgãos públicos: Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPD), de Assistência Social (Smas) e de Cultura (SMC). Algumas empresas da região também participaram da iniciativa.

A atividade contou ainda com o apoio da Subseção Volta Redonda da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-VR). A presidente da entidade, Carolina Patitucci, falou sobre a importância da participação da instituição no mutirão.

"Nós, da OAB, ficamos muito felizes em participar deste projeto. O secretário Washington Uchôa sempre foi um parceiro nosso, e agradecemos a todas as instituições que participaram e compreenderam a importância de atender as pessoas com deficiência da nossa cidade", afirmou a presidente.

Antônia de Carvalho, moradora do bairro Padre Josimo, elogiou a realização do evento, que, segundo ela, foi importante para ajudá-la a conhecer os direitos do filho junto à Defensoria Pública e ao INSS.

"O mutirão é muito importante, porque, diante da correria do dia a dia, entre o trabalho e a escola, um evento deste porte nos ajuda muito. Recebemos um atendimento rápido, tivemos nossas dúvidas esclarecidas e encontramos soluções para questões que não estávamos conseguindo resolver. Isso faz a diferença, principalmente na vida das mães que têm filhos com deficiência e precisam desse tipo de apoio", destacou a moradora.

O mutirão ultrapassou as divisas de Volta Redonda e também beneficiou o idoso José Henrique Lobato, morador de Barra Mansa, que conseguiu solicitar a emissão de seu documento de identificação.

"Aqui fica mais perto da minha casa do que a sede do Detran, onde não consigo ir com o meu triciclo. Por isso, consegui solicitar a minha nova carteira de identidade aqui", contou o idoso.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou o sucesso do evento e garantiu que a SMPD continuará trabalhando pela inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

"O nosso foco na SMPD sempre foi a inclusão. Quanto mais oferecemos serviços e oportunidades de atendimento como os disponibilizados aqui, mais conseguimos informar, incluir e ajudar essas pessoas a garantirem os seus direitos", afirmou o secretário.