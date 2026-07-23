Durante consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia no valor aproximado de R$ 14 mil - Foto: Divulgação/GMVR

Durante consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia no valor aproximado de R$ 14 milFoto: Divulgação/GMVR

Publicado 23/07/2026 14:42 | Atualizado 23/07/2026 17:32

Volta Redonda - Uma ação integrada entre a Guarda Municipal de Uma ação integrada entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um homem com mandado em aberto por dívida de pensão alimentícia, na manhã desta quinta-feira (23), na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Jardim Amália.

A ocorrência teve início após o setor de inteligência da Guarda Municipal receber informações da PRF de que um carro estaria circulando pela região e que seu condutor possuía um mandado de prisão em aberto. Com base nas informações, as equipes montaram um cerco tático e conseguiram localizar e abordar o veículo.

Durante consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia no valor aproximado de R$ 14 mil.

Além do cumprimento do mandado, os agentes verificaram que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e que o veículo possuía o último licenciamento regular referente ao ano de 2021. Também foi constatado que o automóvel acumulava 15 multas de trânsito, sendo dez por excesso de velocidade.

O homem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (DP), no bairro Aterrado, para registro da ocorrência. O veículo foi removido ao depósito público municipal. Até o momento, não conseguimos retorno da defesa do suspeito.