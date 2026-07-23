Parceria entre a prefeitura e o Instituto Economia Criativa Brasil?China vai promover intercâmbio comercial, tecnológico, cultural e educacional - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Parceria entre a prefeitura e o Instituto Economia Criativa Brasil?China vai promover intercâmbio comercial, tecnológico, cultural e educacionalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/07/2026 14:34

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda e o Instituto Economia Criativa Brasil–China (IECBC) alinharam a assinatura de um Termo de Cooperação Internacional para Intercâmbio Tecnológico. A iniciativa foi abordada no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto e reuniu secretários municipais, liderados pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, que articulou o encontro com a presidente do IECBC, Cláudia Jannuzzi, e do diretor-financeiro do instituto, Paulo Alves. A conversa aconteceu nessa quarta-feira, dia 22.

Cláudia Jannuzi apresentou o Instituto Economia Criativa Brasil–China, que tem como missão fomentar a economia criativa por meio da articulação institucional, pesquisas, missões internacionais, eventos estratégicos e desenvolvimento de projetos bilaterais entre Brasil e China. O objetivo é promover intercâmbio comercial, tecnológico, cultural e educacional.

As áreas de atuação do IECBC abrangem comércio técnico, serviços comerciais, cidades inteligentes, saúde inteligente, indústria alimentícia e pecuária, além do comércio cultural, envolvendo setores como energia, meio ambiente, tecnologia da informação, infraestrutura, biotecnologia, agronegócio, turismo, educação, audiovisual, cultura e esporte.

“Conhecendo alguns programas e projetos das diversas áreas da Prefeitura de Volta Redonda, posso dizer que os chineses têm uma solução – tecnologia – que pode aprimorar cada um deles. Mas aqui no município vamos começar pelas áreas da Cultura – chineses exigem confiança e respeito à cultura deles para fazer negócios –; Educação; e Cidades Inteligentes (Smart Cities), focando nos indivíduos”, contou Cláudia Jannuzzi.

Paulo Alves lembrou que o IECBC, com sede no Rio de Janeiro, recebe visitas de diversas delegações chinesas que, na maioria das vezes, resultam em negócios. “E um dos nossos objetivos é descentralizar esses negócios, que se concentram na capital, e leva-los para cidades do interior. O Termo de Cooperação Brasil-China também pode atrair empresas chinesas para Volta Redonda”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, explicou que a criação de um Centro de Ensino de Mandarim e Intercâmbio Cultural está previsto no acordo de cooperação entre a prefeitura e o IECBC.

“Oferecer cursos de Mandarim, com foco em vocabulário técnico-industrial; promover imersão cultural corporativa; promover a integração entre a comunidade acadêmica e profissional local e as empresas chinesas instaladas na região; além de preparar talentos locais para exames de proficiência e eventuais bolsas de estudo e treinamento na China, estão entre os objetivos”, falou Sodré.

Ele afirmou ainda que o outro viés da parceria trata de estabelecer cooperação técnica internacional para o intercâmbio de tecnologias, metodologias e conhecimentos aplicados ao desenvolvimento de soluções em Cidades Inteligentes, visando a modernização urbana, a sustentabilidade e a inovação tecnológica.

“Essa iniciativa busca conectar a experiência e as tecnologias chinesas em Cidades Inteligentes com os desafios urbanos locais, promovendo a transferência de conhecimento, capacitação técnica e desenvolvimento conjunto de soluções adaptadas à nossa infraestrutura e realidade socioeconômica”, disse Sérgio Sodré.

O prefeito Neto acredita que o Termo de Cooperação Brasil-China é uma grande oportunidade para alavancar ainda mais o desenvolvimento em Volta Redonda.

“Vamos investir juntos em capacitação profissional para as novas oportunidades do mercado, para atuação nas indústrias de veículos elétricos, por exemplo. E ainda vamos nos tornar a primeira Cidade Inteligente do Estado do Rio, visando soluções para o ser humano, aumentando a qualidade de vida da população”, afirmou Neto.

Também participaram do encontro os secretários municipais de Cultura, Anderson de Souza; de Saúde, Márcia Cury; de Esporte e Lazer, Rose Vilela; de Educação, Osvaldir Denadai; e de Meio Ambiente, Jorginho Fuede; a subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez; o diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo Cezar de Souza; e o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), Abmailton Pratti, reforçando o caráter transversal da iniciativa.

Além deles estavam na mesa de discussão o acupunturista Walter Galvão – profissional especializado em técnicas da Medicina Tradicional Chinesa – e Fabíola Martins, coordenadora da Farmácia Viva – projeto da SMS, voltado para o beneficiamento de plantas medicinais, o engajamento da agricultura local e a produção de medicamentos fitoterápicos para usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).