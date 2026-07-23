Operação Segurança Presente aconteceu nas proximidades da Rodoviária Prefeito Francisco TorresFoto: Divulgação/Segurança Presente
Sistema de reconhecimento facial do Ciosp auxilia na prisão de foragido em Volta Redonda
Com apoio das câmeras de monitoramento da prefeitura, ação da Operação Segurança Presente aconteceu nas proximidades da Rodoviária Prefeito Francisco Torres
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Volta Redonda ganha segunda unidade do Café do Trabalhador
Situado no Mercado popular do Retiro, serviço em parceria entre a prefeitura e o governo estadual fornece 250 kits de café da manhã por apenas R$ 0,50
Guarda Municipal de Volta Redonda cumpre mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia
Em ação integrada com a PRF, agentes prenderam o homem, que também estava com CNH suspensa e dirigia veículo com licenciamento vencido desde 2021
Volta Redonda alinha termo de cooperação técnico-cultural Brasil-China
Parceria entre a prefeitura e o Instituto Economia Criativa Brasil–China vai promover intercâmbio comercial, tecnológico, cultural e educacional
Guarda Municipal de Volta Redonda recupera carro furtado em Minas Gerais
Com informações da PRF e apoio da Inteligência da GMVR, veículo foi localizado no bairro Aterrado. Mulher que se apresentou como proprietária comprou automóvel em agência no Retiro
Mutirão de Atendimento à Pessoa com Deficiência atende mais de mil pessoas na Vila Santa Cecília
Evento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em parceria com instituições e órgãos públicos ofertou diversos serviços gratuitos
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