Operação Segurança Presente aconteceu nas proximidades da Rodoviária Prefeito Francisco Torres - Foto: Divulgação/Segurança Presente

Operação Segurança Presente aconteceu nas proximidades da Rodoviária Prefeito Francisco TorresFoto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 23/07/2026 15:14 | Atualizado 23/07/2026 17:31

Volta Redonda - O sistema de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da tecnologia de O sistema de monitoramento da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da tecnologia de reconhecimento facial , contribuiu para a prisão de um foragido da Justiça na manhã desta quinta-feira (23). A ocorrência foi registrada nas proximidades da Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, durante uma ação de agentes da Operação Segurança Presente.

A equipe da operação foi acionada após o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) emitir um alerta, indicando a presença de um homem com mandado de prisão em aberto. De posse das informações, os agentes realizaram buscas na região e localizaram o suspeito.

Após a abordagem e a confirmação da identidade, o homem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (DP), no bairro Aterrado, onde foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado evadido do sistema prisional e possuía mandado de prisão relacionado ao crime de associação para o tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. Até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta da defesa do suspeito.