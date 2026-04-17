Certificações foram entregues ao prefeito Antonio Francisco Neto nesta sexta-feira (17) - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Certificações foram entregues ao prefeito Antonio Francisco Neto nesta sexta-feira (17)Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 17/04/2026 15:05

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu nesta sexta-feira (17), em seu gabinete, três importantes premiações que destacam o município em áreas como sustentabilidade, assistência social e gestão ambiental.

Um dos reconhecimentos foi a evolução no Selo Caixa Gestão Sustentável, da Caixa Econômica Federal (CEF), no qual a prefeitura avançou para a categoria Topázio. A certificação tem como objetivo reconhecer municípios que aplicam as melhores práticas de governança e sustentabilidade na gestão pública local, utilizando de forma responsável os recursos financeiros e ambientais, promovendo o bem-estar da população e o desenvolvimento urbano sustentável. A Caixa avalia 22 indicadores distribuídos em quatro categorias: ambiental, social, governança e climática.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou o avanço e os próximos objetivos do município.

“Essa conquista mostra que Volta Redonda está no caminho certo, com uma gestão comprometida com a sustentabilidade e a governança. Agora, o nosso objetivo é avançar ainda mais e buscar o selo Diamante, que representa o mais alto nível de excelência”, ressaltou.

O superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal em exercício no Sul Fluminense, Marcelo Albuquerque, ressaltou a evolução do município.

“Hoje estamos aqui em Volta Redonda para reafirmar o prêmio que a prefeitura ganhou em 2024 e que neste ano tem continuidade, com a elevação de categoria. Isso reforça o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com as questões sociais, ambientais e com a população. Para a Caixa é um prazer enorme ser parceira de Volta Redonda, um município que se destaca na região, que é pioneiro. Para nós é sempre uma satisfação acompanhar políticas de governança e sustentabilidade”, destacou.

Meio Ambiente ganha destaque com novos reconhecimentos

O secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, destacou a importância do reconhecimento e os avanços do município na área.

“É um reconhecimento em diversas áreas, são mais de 20 critérios avaliados, e conseguimos pontuação máxima em vários deles. Na área ambiental, fico especialmente satisfeito, pois premia ações climáticas e ambientais, como o trabalho com cooperativas de catadores e a reciclagem, que tiveram excelente pontuação. É motivo de grande orgulho para todos nós e para mim, como cidadão.”

Além disso, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), tomou posse como membro do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e conquistou o certificado de Guardião de Nascentes, pelo compromisso com a proteção e recuperação das nascentes da região.

Assistência Social conquista selo nacional

Outro destaque foi o recebimento do Selo FNAS 2025 pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). A certificação é concedida pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), que reconhece estados e municípios pela boa gestão dos recursos destinados à política de assistência social.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, explicou a importância da certificação.

“Hoje entregamos ao prefeito Neto o certificado do Fundo Nacional de Assistência Social, que reconhece não só o cumprimento dos critérios da política nacional de assistência social e do Suas (Sistema Único de Assistência Social), mas também demonstra quais municípios trabalham com políticas públicas sérias e com responsabilidade fiscal. Para nós é motivo de muita felicidade. Poucos municípios receberam esse selo, e ficamos muito honrados por manter uma política de assistência social comprometida com as pessoas e com a gestão responsável dos recursos”, disse.

Prefeito destaca importância das premiações para o município

O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou as conquistas e ressaltou o trabalho das equipes envolvidas para que Volta Redonda alcançasse os reconhecimentos.

“Quero parabenizar todos os servidores e secretarias envolvidas por essas importantes conquistas. Esses prêmios mostram que Volta Redonda está no caminho certo, com uma gestão séria, comprometida com a população e com o desenvolvimento sustentável. Seguiremos trabalhando para avançar ainda mais e melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, afirmou.