Base do programa estadual no município figura na liderança do ranking do Interior e Região Metropolitana - Foto: Divulgação/Semop

Base do programa estadual no município figura na liderança do ranking do Interior e Região MetropolitanaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 17/04/2026 10:34

Volta Redonda - A Operação Segurança Presente de Volta Redonda alcançou resultados expressivos no segundo semestre de 2025, consolidando-se como referência em segurança pública no estado do Rio de Janeiro. De acordo com dados oficiais, divulgados pela Superintendência da Operação, ligada à Secretaria de Estado de Governo, as áreas atendidas pelo programa registraram índice zero de criminalidade no horário de atuação, garantindo à base do município o primeiro lugar no ranking estadual de produtividade entre unidades do interior e da Região Metropolitana.

A produtividade é mensurada por meio de análises de dados criminais na área de atuação, além de abordagens de proximidade e também atendimento social a quem precisa. No período avaliado, não houve registro de roubos de veículo, de rua, de carga e letalidade violenta - mortes decorrentes de crimes violentos, como homicídio doloso (quando há intenção de matar), latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal seguida de morte e mortes por intervenção de agentes do Estado.

O desempenho reforça a eficácia do modelo de policiamento de proximidade adotado pelo programa, que atua de forma integrada com o Poder Público municipal. A iniciativa é desenvolvida pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, fortalecendo o sistema de segurança local e ampliando a sensação de segurança da população.

Segundo o coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major PM José Eduardo Martins Silvério, os resultados são fruto de planejamento estratégico aliado à presença constante nas ruas e à integração com outras forças de segurança.

“Estamos diariamente nas ruas, conhecemos a rotina da população e atuamos de forma preventiva. Isso reduz drasticamente as oportunidades para o crime e fortalece a confiança da população no nosso trabalho. O resultado demonstra que a Operação Segurança Presente de Volta Redonda está no caminho certo, integrada ao Poder Público municipal, através da Secretaria de Ordem Pública (Semop) e da Guarda Municipal, e ao 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e à 93ª DP (Delegacia de Polícia), empenhados em fazer o bem para a população de Volta Redonda”, destacou o major.

O prefeito Antonio Francisco Neto também ressaltou a importância da parceria institucional para o sucesso do programa estadual.

“Volta Redonda tem investido fortemente em segurança pública, e a Operação Segurança Presente é um exemplo claro de como a integração entre município e Estado traz resultados concretos. Alcançar criminalidade zero nas áreas atendidas e liderar o ranking estadual é motivo de orgulho e mostra que estamos no caminho certo para transformar Volta Redonda na cidade mais segura do Brasil”, comemorou.

A Operação Segurança Presente em Volta Redonda atua nos bairros Vila Santa Cecília, Aterrado, Centro (Avenida Amaral Peixoto e Rodoviária Municipal) e chegará em breve ao Retiro.