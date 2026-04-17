Base do programa estadual no município figura na liderança do ranking do Interior e Região MetropolitanaFoto: Divulgação/Semop
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Base do programa estadual no município figura na liderança do ranking do Interior e Região Metropolitana; dados correspondem ao segundo semestre de 2025
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