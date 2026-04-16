Girotecas vão ampliar o acesso à leitura, tecnologia e inclusão digital em quatro espaços públicos do município - Foto: Divulgação/SMC

Girotecas vão ampliar o acesso à leitura, tecnologia e inclusão digital em quatro espaços públicos do municípioFoto: Divulgação/SMC

Publicado 16/04/2026 13:43

Volta Redonda - Volta Redonda recebeu nesta semana módulos educacionais chamados de Girotecas, por meio do programa “Portas para o Saber nos Municípios”, desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população à educação, leitura e inclusão digital.

Os equipamentos foram entregues em quatro importantes espaços públicos da cidade: Biblioteca Municipal Raul de Leoni; Biblioteca Sérgio Alves Zacarias, que fica no Memorial Zumbi; Espaço das Artes Zélia Arbex e a Biblioteca Engenheiro Renato Frota de Azevedo, localizada na Estação Cidadania, no bairro Jardim Vila Rica. A montagem dos módulos ainda será agendada, com inauguração prevista após a conclusão da instalação.

Cada Giroteca é composta por uma estrutura completa voltada ao estímulo da leitura e ao acesso à tecnologia. Os espaços contam com cerca de 2 mil livros físicos — incluindo exemplares em braile —, além de milhares de títulos digitais, entre e-books e audiobooks. As salas também serão equipadas com mesas, estantes e recursos multimídia, como tablets, computadores e televisão, oferecendo um ambiente moderno para leitura, pesquisa e aprendizado, de forma gratuita e aberta à população.

Além disso, os módulos incluem uma mapoteca e uma ampla estrutura tecnológica, com smart TV LED de 32 polegadas, impressora jato de tinta colorida, notebook, quatro computadores completos (Mini PCs), acompanhados de teclados, miniteclados e mouses, além de quatro monitores LED de 19,5 polegadas e uma mesa tecnológica. Também fazem parte dos equipamentos 40 tablets (com no mínimo 8 polegadas) e um data show (projetor multimídia) com tela retrátil de 1,50m x 1,50m.

Os espaços contam ainda com outros materiais de apoio, como oito cadeiras fixas confeccionadas em polipropileno, filtro de linha, módulo mural de notícias e dois módulos destinados à comunicação institucional.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância da conquista para o município. “Fomos contemplados com esse projeto do Governo do Estado, que vai disponibilizar quatro salas de leitura completas em diferentes pontos da cidade. É uma iniciativa que amplia o acesso gratuito ao conhecimento e incentiva a leitura, tanto no formato físico quanto digital, alinhada ao trabalho que já desenvolvemos no município”, afirmou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, ressaltou os impactos positivos da iniciativa. “Esses espaços representam mais oportunidades para a população, tanto no acesso à informação quanto na qualificação. A inclusão digital e o estímulo à leitura contribuem diretamente para o desenvolvimento social e econômico da cidade”, disse.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, também celebrou a chegada dos módulos. “Esse é mais um investimento importante para a educação e a cultura da nossa cidade. Estamos ampliando os espaços de acesso ao conhecimento, com estrutura moderna e gratuita, garantindo mais oportunidades para a nossa população”, destacou.

O programa

Instituído no fim de 2025, o programa “Portas para o Saber nos Municípios” é coordenado pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) e busca fortalecer a infraestrutura de aprendizagem em todo o estado. A iniciativa prevê a implantação de salas de leitura móveis em espaços públicos já existentes, ampliando as oportunidades de capacitação e inclusão digital.

A ação integra um conjunto de políticas públicas voltadas à democratização do acesso ao conhecimento, beneficiando diretamente a população com ambientes modernos, conectados e acessíveis para estudo, leitura e desenvolvimento pessoal.