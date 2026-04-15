Ação da Secretaria Municipal da Juventude acontecerá na Praça Costa e Silva - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Ação da Secretaria Municipal da Juventude acontecerá na Praça Costa e SilvaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/04/2026 15:16

Volta Redonda - A população do bairro Eucaliptal e arredores, em Volta Redonda, recebe na sexta-feira (17) a próxima edição do projeto “Juventude no Seu Bairro”, que oferta serviços gratuitos à comunidade. A ação é promovida pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

“A edição no Belmonte foi um sucesso, e agora vamos levar mais serviços públicos à comunidade do Eucaliptal e bairros próximos. Estaremos presentes atendendo, acolhendo quem mais precisa, levando o Poder Público para mais próximo da população, que também terá suas demandas ouvidas”, afirmou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.

O evento acontecerá das 9h às 15h na Praça Costa e Silva, localizada na Rua Protógenes Guimarães, oferecendo serviços gratuitos como cadastros para oficinas de inclusão digital e divulgação de programas voltados à juventude.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará presente ofertando vacinação, aferição de pressão arterial e orientações sobre cuidados com a saúde. Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) também vão marcar presença com serviços gratuitos de corte de cabelo, barbearia e tranças. O público também terá acesso aos serviços do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) com orientações sobre o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Outros órgãos e instituições também participarão do “Juventude no Seu Bairro”, como a Fundação Leão XIII, que vai oferecer isenção de taxas para segunda via de documentos – como certidões de nascimento, casamento e óbito –, habilitação para casamento e emissão do Vale Social Municipal.

O público contará ainda com captação de currículos e cadastro para vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz, além da presença do Sine (Sistema Nacional de Emprego) com cadastro de trabalhadores, emissão de carteira digital e captação de currículos.