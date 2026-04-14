Parte dos 500 alunos inscritos conheceram os professores e os primeiros sinais na noite dessa segunda-feira (13) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Parte dos 500 alunos inscritos conheceram os professores e os primeiros sinais na noite dessa segunda-feira (13)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 14/04/2026 14:43

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promoveu a aula inaugural do curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais), iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) – que recebeu os alunos na noite dessa segunda-feira, dia 13 – e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Parte dos 500 inscritos conheceram os professores, que mostraram os primeiros sinais, além de reforçar a importância da Libras para a comunicação dos surdos.

As turmas serão divididas por faixa etária – adolescentes de 12 a 16 anos; pessoas a partir de 17 anos; e pessoas acima de 60 anos – e pelos níveis básico, intermediário e avançado. As aulas serão ministradas no Colégio Delce Horta e no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi), ambos no Aterrado, e o curso terá duração de quatros meses.

Os professores do curso de Libras são surdos, o que permite contato direto com a cultura surda desde o início da capacitação. Sandra Duarte, Juliane Brizola, João Paulo Araújo e Tiago Duarte ficarão com as turmas do curso básico e intermediário; e Ricardo Boareto, além da subsecretária da SMPD, Eliete Guimarães Vasques, vão dar as aulas do curso avançado. O coordenador do curso é Douglas Vilas, que trabalha como intérprete de Libras na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

A professora Sandra foi a primeira a conversar com os alunos. “É um sonho ver esse auditório lotado. Começamos a ofertar o curso de Libras em 2021 e apenas 30 pessoas se inscreveram. Neste ano, foram cerca de 500 alunos inscritos. Agradeço ao prefeito Neto (prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto) por proporcionar esse curso gratuito e de qualidade para a população”, disse.

A subsecretária da SMPD reforçou o compromisso com a acessibilidade e a inclusão do Poder Público Municipal. “A criação da secretaria pelo prefeito Neto em 2021 foi um divisor de águas em relação à inclusão em Volta Redonda. Estamos na 15ª turma do curso gratuito de Libras e a cada ano mais pessoas procuram as aulas. E quanto mais gente sabendo Libras, mais fácil é a comunicação para a população surda”, afirmou Eliete.

“Já somos referência nacional em inclusão da Pessoa com Deficiência e vamos avançar ainda mais. Em maio, a secretaria vai ganhar sede nova, moderna e equipada dentro das normas de atendimento para as PCDs”, falou o secretário da SMPD, Washington Uchôa, ressaltando que o curso de Libras ajuda na comunicação dos surdos, mas também gera oportunidade de trabalho para quem aprende.

Entre os alunos estavam a estudante Agnes Matias dos Santos Souza, de 12 anos, que está no 7º ano da Escola Municipal Tocantins. “Sempre tive vontade de aprender Libras. Já conheço até alguns sinais, pois pesquiso na Internet, por curiosidade. Tenho certeza que esse aprendizado pode fazer a diferença na vida das pessoas surdas e também quando quiser entrar no mercado de trabalho”.

Já Isabel Aparecida Carmanini de Faria, que trabalha como farmacêutica, está interessada em ampliar as formas de comunicação. “A minha família tem histórico de perda auditiva e comecei a observar que também estou perdendo a audição. Já uso aparelho auditivo, inclusive. Minha ideia é aprender Libras para ajudar outras pessoas, mas também para facilitar a minha comunicação e a minha família”, contou.

O prefeito Neto fez questão de prestigiar a aula inaugural do curso de Libras. “Agradeço ao secretário Washington e à subsecretária Eliete que aceitaram o desafio de tornar Volta Redonda a cidade mais inclusiva do Brasil, além de toda a equipe da SMPD, que trabalha incansavelmente para isso. Mas agradeço principalmente a todos que se inscreveram para participar do curso de Libras, acreditando no nosso trabalho, e ajudando também a tornar nosso município mais inclusivo”, disse Neto, agradecendo ainda o apoio do deputado estadual Munir Neto, que estava em Brasília e enviou dois representantes para o evento.