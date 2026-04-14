O evento acontece na próxima sexta-feira, dia 17Foto: Arquivo - Secom/PMVR
Paróquia São Sebastião sedia concerto do projeto Volta Redonda Cidade da Música
Orquestra de Cordas, os coros Infantojuvenil e Misto, além de sopros, metais e percussão da Banda de Concerto, se apresentam nesta sexta-feira (17), às 19h
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Volta Redonda reúne Movimentos Sociais, ONGs e Sindicatos dos Trabalhadores na quinta-feira (16)
Grupo conclui primeira etapa de reuniões com a sociedade civil na fase de diagnóstico da revisão do plano, promovida pelo IPPU-VR
Prefeitura de Volta Redonda e Estácio firmam parceria para ampliar atendimento aos jovens
Termo de Acordo de Cooperação foi assinado nessa segunda-feira (13) pelo prefeito Neto. Objetivo é intensificar cursos, atividades e outros projetos com a Secretaria Municipal da Juventude
Munir se reúne em Brasília com diretor-geral do Dnit para cobrar providências sobre a BR-393
Deputado estadual também falou sobre Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, e federalização da RJ-155
Após acidentes, críticas e cobranças, BR-393 recebe melhorias
Depois de cobrança do prefeito Neto por avanço nos serviços, DNIT vem intensificando os trabalhos com recomposição asfáltica em trechos críticos
Prefeitura de Volta Redonda amplia parceria com Drogaria Moderna e leva inclusão para toda a rede
Ação inclui QR Code com intérprete de Libras, serviços gratuitos e vagas de emprego para pessoas com deficiência
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