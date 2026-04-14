O evento acontece na próxima sexta-feira, dia 17 - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

O evento acontece na próxima sexta-feira, dia 17Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 14/04/2026 14:41

Volta Redonda - Diversos grupos do projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) fazem concerto na Paróquia São Sebastião, no bairro Retiro, nesta sexta-feira, dia 17. A apresentação será às 19h, e a entrada é de graça. A Orquestra de Cordas, os coros Infantojuvenil e Misto, além de sopros, metais e percussão da Banda de Concerto, participam do recital, que terá regência da maestra Sarah Higino.

O programa começa com o grupo de sopros, metais e percussão da Banda de Concerto interpretando Handel (“March From Scipio”) e Anrew Balent (“Cruzader´s Hymn”), com direção de Raquel Galdino.

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda vai apresentar “Adagio”, de Samuel Barber, e Concerto em Ré Menor para Dois Violinos (“Vivace”, “Largo ma non tanto” e “Alegro”), de Johann Sebastian Bach. Os violinistas serão Pedro Henrique Miguel da Silva e João Gabriel Pereira da Costa. Ainda estão no repertório Arensky (“Variações sobre um tema de Tchaikowsky”) e Felix Mendelssohn Bartholdy (“Sinfonia X” – “Adagio” e “Allegro”).

Junto com os coros Infantojuvenil e Misto, a Orquestra de Cordas ainda vai interpretar Andrew Lloyd Webber (“Pie Yesu”), Sonja Poorman (“Gloria in Excelsis Deo”), John Rutter (Look at the World), Mary Lynn Lightfoot (“Dona Nobis Pacem”), Antonio Vivaldi (“Gloria”) e Abert Hay Mallote (Pai Nosso).