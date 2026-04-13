Ação inclui QR Code com intérprete de Libras, serviços gratuitos e vagas de emprego para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Ação inclui QR Code com intérprete de Libras, serviços gratuitos e vagas de emprego para pessoas com deficiência Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 13/04/2026 15:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), segue avançando nas políticas de inclusão ao ampliar a parceria com a Drogaria Moderna. A iniciativa, que já promove ações voltadas ao atendimento acessível, agora será estendida para todas as lojas da rede, reforçando o compromisso com a diversidade e o acolhimento às pessoas com deficiência (PCDs).

A ação inclui a implantação de QR Codes nas unidades da drogaria, permitindo que clientes, especialmente pessoas com deficiência auditiva, tenham acesso a atendimento com intérprete de Libras via WhatsApp, garantindo mais autonomia, conforto e igualdade nos serviços.

Além da tecnologia assistiva, a parceria também contempla ações presenciais. No próximo dia 16, das 13h às 17h, será realizada uma iniciativa especial com serviços farmacêuticos gratuitos e entrevistas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência na sede da SMPD, localizada na Avenida 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado. A proposta é aproximar o público assistido pela secretaria do mercado de trabalho e ampliar o acesso aos cuidados em saúde.

A gerente de Recursos Humanos da Drogaria Moderna, Caroline Loubach Santiago, destacou a importância da parceria.

“A parceria com a Secretaria é fundamental porque promove essa ponte entre as pessoas com deficiência e as instituições e empresas. A Drogaria Moderna será sempre parceira de iniciativas como essa, que fortalecem a inclusão e geram oportunidades”, disse.

A farmacêutica Gezimara Dias de Lima também ressaltou o caráter acolhedor da ação.

“Vamos oferecer atendimento farmacêutico voltado à prevenção e aos cuidados, especialmente para mães e pessoas com deficiência. Queremos proporcionar um momento de atenção, cuidado e acolhimento para todos que participarem”, explicou .

As ações presenciais terão continuidade, com previsão de realização a cada dois meses, ampliando o alcance do projeto e consolidando a iniciativa como uma política permanente de inclusão.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Whashington Uchôa, destacou que a ampliação da parceria representa mais um avanço significativo.

“Estamos expandindo uma iniciativa que conecta tecnologia, inclusão e oportunidades. Levar esse atendimento para todas as unidades da Drogaria Moderna significa garantir que mais pessoas tenham acesso a serviços essenciais com dignidade e respeito”, destacou.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover acessibilidade em diferentes espaços da cidade, integrando o setor público e a iniciativa privada na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.