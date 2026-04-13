O encontro, que acontece bimestralmente, foi realizado no auditório da secretaria e reuniu representantes da rede de proteção - Foto: Divulgação/Smas

O encontro, que acontece bimestralmente, foi realizado no auditório da secretaria e reuniu representantes da rede de proteçãoFoto: Divulgação/Smas

Publicado 13/04/2026 15:26

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou recentemente mais uma reunião da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Competi). O encontro, que acontece bimestralmente, foi realizado no auditório da secretaria e reuniu representantes da rede de proteção para discutir e fortalecer ações de enfrentamento ao trabalho infantil no município.

A comissão é coordenada pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e conta com a participação de diversos setores, como o Departamento de Vigilância Socioassistencial (DVS/Smas), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o Serviço de Abordagem Social (Seas), o Conselho Tutelar, a Fundação Beatriz Gama (FBG) e a Fundação CSN.

Durante a reunião, foram avaliadas ações realizadas nos últimos meses, como as atividades de conscientização durante o Carnaval, na Avenida Amaral Peixoto e em blocos da cidade, além de uma mobilização na feira livre, em janeiro. As iniciativas tiveram como foco chamar a atenção da população para a importância da proteção de crianças e adolescentes, por meio da distribuição de materiais informativos, como folders, adesivos e leques.

Outro destaque foi a mobilização em torno da campanha “Cartão Vermelho para o Trabalho Infantil”, um movimento internacional que busca sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar o trabalho precoce. A ação faz alusão ao futebol, utilizando o cartão vermelho como símbolo de combate a qualquer forma de exploração.

O município de Volta Redonda aderiu à campanha, reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas à proteção da infância e adolescência. A iniciativa integra uma mobilização global articulada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e tem sido uma importante ferramenta de conscientização.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da atuação conjunta entre os setores. “O enfrentamento ao trabalho infantil é uma responsabilidade de todos. Através da Competi, conseguimos integrar políticas públicas e mobilizar a sociedade para garantir que nossas crianças e adolescentes tenham seus direitos preservados”, afirmou.

Ela também ressaltou o papel das campanhas educativas. “As ações de conscientização são fundamentais para informar a população e prevenir situações de violação de direitos. Precisamos reforçar, cada vez mais, que lugar de criança é na escola, sendo protegida e com acesso a oportunidades de desenvolvimento”, completou.

18 de Maio: Volta Redonda se mobiliza pela proteção

O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal nº 9.970/2000. Em 2026, a mobilização reforça a importância da proteção integral e da denúncia de violações.

Em Volta Redonda, a prefeitura já se prepara para a campanha, como acontece todos os anos, com ações de conscientização, mobilização e fortalecimento da rede de proteção. A campanha “Faça Bonito” convoca toda a sociedade a agir. Em casos de suspeita, denuncie pelo Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar.