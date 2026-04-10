Ação já atendeu quase 200 famílias nos dois primeiros dias - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Ação já atendeu quase 200 famílias nos dois primeiros diasFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/04/2026 14:13

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa quinta-feira (9) mais uma etapa do mutirão do Cadastro Único (CadÚnico), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Padre Josimo. A ação deu continuidade ao trabalho iniciado na quarta-feira (8), no Cras Jardim Cidade do Aço. Em apenas dois dias de atendimento, quase 200 famílias tiveram seus cadastros atualizados ou realizaram a inclusão no sistema, além da emissão da carteirinha do idoso.

A iniciativa segue ao longo do mês de abril, passando por diferentes regiões do município, sempre das 9h às 16h. O mutirão acontece no dia 13 no Cras Caieiras; no dia 17 no Cras Eucaliptal; no dia 24 no Cras Açude; e no dia 30 no Residencial Therezinha Gonçalves, empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida, localizado no bairro Belmonte.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da ação para o município. “O mutirão do Cadastro Único é uma ação essencial para garantir que famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a direitos básicos e às políticas públicas. Muitas vezes, por falta de tempo as famílias acabam ficando com seus cadastros desatualizados. Por isso, levamos o serviço até quem mais precisa, promovendo inclusão, acolhimento e cidadania”, afirmou.

A coordenadora do setor de Cadastro Único, Dany Ermida, reforçou o impacto direto da iniciativa no atendimento à população. “Além de ampliar o acesso a benefícios, o mutirão fortalece o vínculo entre a população e os serviços socioassistenciais. É mais do que um atendimento: é cuidado, orientação e compromisso com a dignidade das famílias”, destacou.