Ação já atendeu quase 200 famílias nos dois primeiros diasFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão do Cadastro Único para ampliar acesso a benefícios sociais
Ação já atendeu quase 200 famílias nos dois primeiros dias e segue ao longo do mês em diferentes bairros
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Volta Redonda lança oficialmente campanha ‘Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso’
Iniciativa incentiva pessoas físicas e jurídicas a doarem parte do Imposto de Renda para entidades beneficentes
Espaço de adoção ‘Família Animal’ acontece neste sábado (11) em dois pontos da cidade
Ação será realizada na Feira da Roça, pela manhã, e no Shopping Park Sul à tarde; 16 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para um novo lar
Setores Empresarial, Acadêmico e Científico e Conselhos de Classe discutem revisão do Plano Diretor de Volta Redonda
Encontro, coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, fez parte da fase de prognóstico do processo participativo
Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda recebe mais uma etapa da campanha ‘Jovem Sangue Bom’
Estudantes do ensino médio de escola particular do município fizeram a doação no hemonúcleo nessa quarta-feira (8)
Alunas do Colégio João XXIII, em Volta Redonda, são medalhistas na Olimpíada Brasileira de Geopolítica
Três estudantes do 9º ano conquistaram uma medalha de prata, uma de bronze e uma de honra ao mérito na estreia da escola na competição
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