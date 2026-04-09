Três estudantes do 9º ano conquistaram uma medalha de prata, uma de bronze e uma de honra ao mérito na estreia da escola na competição - Foto: Divulgação/Fevre

Três estudantes do 9º ano conquistaram uma medalha de prata, uma de bronze e uma de honra ao mérito na estreia da escola na competiçãoFoto: Divulgação/Fevre

Publicado 09/04/2026 16:14

Volta Redonda - Três alunas do Colégio João XXIII, unidade de ensino da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Geopolítica (OBGP). A prova foi realizada no dia 1º de abril, em formato on-line, com 30 questões. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (9).

Na estreia da escola na competição, foram obtidas três premiações: uma medalha de prata, uma de bronze e uma de honra ao mérito. Ao todo, 23 estudantes do 9º ano do ensino fundamental participaram da olimpíada.

As medalhistas são Aryela Buter Vidal, que conquistou a medalha de prata; Gabrielly Rocha de Moura, medalhista de bronze; e Danielly Soares Lopes da Silva, que recebeu honra ao mérito.

Os certificados já estão disponíveis para os participantes. A entrega das medalhas está prevista para ocorrer em até 40 dias.

Projeto Horizontes Geopolíticos

O Colégio João XXIII iniciou em março deste ano o projeto Horizontes Geopolíticos: do cenário global à realidade local, que consiste em aulas extras de geopolítica. A iniciativa conta com duas turmas que se reúnem semanalmente para aprofundamento dos conteúdos.

De acordo com Daniel de Sampaio, professor de Geografia e responsável pelo projeto, a participação na competição contribui para a formação dos estudantes.

“A participação em eventos como a Olimpíada Brasileira de Geopolítica é fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos, pois evidencia o nível de conhecimento sobre o Brasil e o mundo em questões geopolíticas. O projeto Horizontes Geopolíticos: do cenário global à realidade local contribui diretamente para ampliar essa compreensão, promovendo uma formação crítica e contextualizada. Dessa forma, os estudantes se tornam mais preparados para tomar decisões sobre o próprio futuro e atuar como cidadãos conscientes, capazes de compreender e transformar a realidade ao seu redor”, afirmou.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, destacou o desempenho dos estudantes e o investimento em projetos educacionais.

“Esse resultado demonstra o compromisso da Fevre com a qualidade do ensino e com a formação crítica dos nossos alunos. Iniciativas como o projeto de geopolítica contribuem diretamente para ampliar o conhecimento e preparar os estudantes para os desafios da sociedade”, disse.