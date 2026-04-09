Três estudantes do 9º ano conquistaram uma medalha de prata, uma de bronze e uma de honra ao mérito na estreia da escola na competiçãoFoto: Divulgação/Fevre
Alunas do Colégio João XXIII, em Volta Redonda, são medalhistas na Olimpíada Brasileira de Geopolítica
Três estudantes do 9º ano conquistaram uma medalha de prata, uma de bronze e uma de honra ao mérito na estreia da escola na competição
Alunas do Colégio João XXIII, em Volta Redonda, são medalhistas na Olimpíada Brasileira de Geopolítica
Três estudantes do 9º ano conquistaram uma medalha de prata, uma de bronze e uma de honra ao mérito na estreia da escola na competição
‘Vírgula Hub de Inovação’ abre inscrições para pré-aceleração de startups em Volta Redonda
Interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio; programa capacita empreendedores para transformar ideias em negócios
Feira da Roça de Volta Redonda terá espaço de adoção de animais no sábado (11)
Evento da prefeitura na Vila Santa Cecília reúne agricultura familiar, atrações culturais e também contará com roda de conversa sobre autismo, em alusão ao Abril Azul
Prefeitura de Volta Redonda lança Protocolo Pedagógico da Educação Especial Inclusiva
Documento orienta práticas pedagógicas e marca avanço no atendimento a alunos com deficiência na rede municipal de ensino
Prefeitura de Volta Redonda firma parceria com Sider Shopping para ampliar a inclusão no atendimento
Iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência levou tecnologia com intérprete de Libras às lojas do empreendimento
Ordem Pública de Volta Redonda realiza treinamento conjunto com bombeiros do Rio de Janeiro
Capacitação com piloto de motovelocidade lotado na Semop contou com a participação do Destacamento de Motociclistas do CBMERJ
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.