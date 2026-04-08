Iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência levou tecnologia com intérprete de Libras às lojas do empreendimento - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência levou tecnologia com intérprete de Libras às lojas do empreendimentoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 08/04/2026 14:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), iniciou nesta quarta-feira, dia 8, uma importante parceria com o Sider Shopping para promover mais acessibilidade e inclusão no atendimento ao público. A ação marcou o início da instalação de adesivos com QR Code nas lojas do empreendimento, com o objetivo de facilitar a comunicação com clientes surdos.

Ao escanear o código com o celular, o cliente será direcionado automaticamente para um atendimento via WhatsApp com um intérprete de Libras, que fará a mediação da comunicação em tempo real entre o consumidor e o lojista. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, garantindo mais autonomia, conforto e igualdade durante a experiência de compra.

A iniciativa integra as políticas públicas da administração municipal voltadas à inclusão e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência, ampliando o acesso a serviços e fortalecendo a cidadania.

Durante a ação, equipes da SMPD percorreram as lojas do shopping para orientar vendedores e lojistas sobre o funcionamento da ferramenta e a importância da comunicação acessível no atendimento ao cliente. Além disso, a parceria também previu a capacitação de funcionários com noções básicas de Libras, contribuindo para um atendimento mais humanizado e eficiente.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão. “Estamos levando a nossa central de intérpretes para mais perto da população. Muitas vezes, a pessoa surda encontra dificuldades no atendimento, e essa ferramenta garante acesso imediato a um intérprete, promovendo autonomia e respeito. Essa parceria mostra que Volta Redonda segue avançando na construção de uma cidade mais inclusiva”, afirmou.

A coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo, também ressaltou a importância da ação conjunta.

“Essa iniciativa reforça o compromisso do Sider Shopping em promover um ambiente cada vez mais inclusivo e acolhedor para todos. Acreditamos que a acessibilidade vai além da estrutura física, ela também está na forma como nos comunicamos e nos conectamos com as pessoas. Com a implantação dessa tecnologia, damos um passo importante para garantir que clientes com deficiência auditiva tenham mais autonomia, conforto e igualdade no atendimento. É uma ação que valoriza a diversidade e fortalece o nosso papel como um espaço preparado para receber bem todos os públicos”, explica Patrícia.

Iniciativa bem recebida

Entre os lojistas, a iniciativa também foi bem recebida. O empresário Vlader César Silva de Castro, da Praça da Moça Café, destacou a relevância da ação.

“A acessibilidade e a inclusão precisam de mais ações e oportunidades. Sabemos que ainda há poucas alternativas, então essa iniciativa é louvável. No nosso estabelecimento, já tivemos essa preocupação desde o início, com espaço adequado para cadeirantes. Já recebemos clientes com deficiência e sabemos o quanto isso é importante. Parabenizo a prefeitura e o Sider Shopping por essa iniciativa e espero que mais comerciantes participem”, afirmou.

A farmacêutica Andressa Kelly Garrido de Sá, gerente interina da Drogaria Moderna, também destacou os benefícios da ferramenta para o atendimento.

“Para nós, como estabelecimento de saúde, essa ferramenta vai permitir atender de forma muito melhor e mais satisfatória as pessoas com deficiência auditiva. Muitas vezes não temos o preparo necessário, e esse suporte vai fazer toda a diferença. Para os clientes, significa mais inclusão e a garantia de que suas necessidades, principalmente na área da saúde, serão atendidas com mais eficiência”, explicou.

A parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Sider Shopping representa mais um avanço na promoção da acessibilidade e na valorização da diversidade, consolidando o município como referência em políticas públicas voltadas à inclusão e ao respeito às diferenças.