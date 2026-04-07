Conteúdo pode ser acessado por computadores, tablets e celulares - Foto: Divulgação/SMDET

Conteúdo pode ser acessado por computadores, tablets e celularesFoto: Divulgação/SMDET

Publicado 07/04/2026 14:39

Volta Redonda - Quando se fala de Volta Redonda, é impossível não lembrar do Parque Zoológico Municipal (Zoo-VR), um dos principais pontos turísticos da cidade e único equipamento público do tipo no interior do Rio que tem entrada gratuita. E agora, independente do lugar em que se encontre, qualquer um pode “conhecer” ou matar as saudades do local por meio de um tour virtual desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo (SMDET).

Basta acessar o link http://turismo.voltaredonda.rj.gov.br/tourvirtual/zoo/ para, no estilo do Google Street View, passear pelas dependências do Zoo, que há mais de quatro décadas é referência de lazer e diversão para milhares de pessoas.

O conteúdo inovador de promoção do turismo para Volta Redonda foi apresentado durante a participação na Expo Rio Turismo, evento especializado do setor que aconteceu no final de março e que tem entre seus objetivos estimular a interiorização do turismo. De acordo com a diretora de Turismo da secretaria, Débora Candido, trata-se de um conteúdo desenvolvido para navegação via site – podendo ser acessado em computadores, celulares e tablets – ou em uma versão imersiva, caso dos dois óculos de realidade virtual que foram disponibilizados pela SMDET no evento no Rio.

“Durante o atendimento no evento, percebemos que as pessoas ficaram muito interessadas em explorar espaços de lazer e experiências em locais próximos e seguros. A reação das pessoas à imersão no Zoo foi muito positiva. Todos elogiaram e se entusiasmaram com o fato de termos um espaço tão legal, e que é gratuito. O conteúdo de óculos ajudou a passar uma mensagem mais qualificada”, disse ela, acrescentado que, de acordo com os organizadores do Expo Rio Turismo, mais de 60 mil pessoas marcaram presença nos quatro dias de evento.

Como funciona

Seja pela internet ou com os equipamentos de realidade virtual, o usuário é recebido pela mascote Chiquinho, um macaco-prego que vive no Zoo-VR e é anfitrião da visita. Em ambas as versões, o “visitante” pode caminhar pelo Zoo no estilo “street view” ou acessar o mapa que o levará para diversos locais com uma visita imersiva em 360º. Em alguns pontos é possível também ouvir a mascote trazer informações sobre outras espécies.

Navegando no mapa é possível visitar recintos de animais e áreas como o lago, as trilhas ou a Arca do Saber. Assim, além de estimular a visitação, o conteúdo também é auxiliar no planejamento de visitas, pois permite ter uma dimensão do espaço e de seus recursos.

Débora Candido explica, ainda, que o objetivo dos óculos de realidade virtual, além do link na internet, é profissionalizar a apresentação do município em eventos especializados do setor, cumprindo a estratégia de atrair o público final ou de engajar possíveis organizadores de roteiros como guias e agências de Turismo, atraindo-os para a cidade, e permitindo que possam usufruir de outros espaços e gerando consumo no comércio local.

Estratégia de diversificação

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré, argumenta que investir na vinda de pessoas para a cidade, aproveitando o fluxo de negócios que já ocorre, é uma estratégia importante de diversificação da economia e suporte aos negócios locais. Ele pontua que lugares como o Zoo, Kartódromo, comércio e eventos, entre outros, já atraem pessoas para a cidade e podem contribuir na permanência de pessoas que já vem à trabalho e atrair novos visitantes.

“As pessoas que vão aos eventos querem mais do que receber folhetos informativos, elas buscam experiências autênticas, e nós como promotores do turismo na cidade precisamos apresentar estratégias para conectar as pessoas à nossa mensagem”, afirmou Sérgio Sodré.

Zoo-VR em números

O zoológico já é um atrativo relevante na cidade, atraindo cerca de 24 mil visitantes por mês. De acordo com a administração do Zoo-VR, hoje o espaço atrai, além do público local, pessoas que vêm desde o Vale Paraíba Paulista até a região metropolitana do Rio de Janeiro. Há notícias, ainda, de que a visitação do Zoo já vem compondo roteiros regionais, integrando-se com atrativos de outras cidades na região.

“O zoológico é um dos maiores patrimônios de Volta Redonda, que em breve vai passar por uma grande reforma, a maior de sua história. Tudo para receber da melhor forma possível o público e oferecer maior conforto aos animais, além de oferecer melhor estrutura para os profissionais que cuidam não só dos animais residentes, mas também daqueles com condições de retornarem à natureza”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Promoção de turismo

A equipe da SMDET também aproveitou o Expo Rio Turismo, para promover o Projeto Turistando em VR, que consiste em tours gratuitos, agendados no Centro de Informações Turísticas e que despertaram muito interesse por parte de guias locais, que manifestaram o desejo de fazer um famtour (Tour de familiarização, comum na promoção de destinos) para desenvolverem novas alternativas no formato excursão locais seguros e próximos da região metropolitana do Rio.

Outro lançamento apresentado no evento foi o Tour Cervejeiro, uma iniciativa de uma agência local em parceria com três cervejarias. Também houve a participação do Projeto Arigó, inciativa de produção do artesanato local e que tem como tema aspectos da identidade e paisagem local, sendo considerado um excelente recurso para contar a história da cidade, que é fortemente marcada pela identidade do trabalho.