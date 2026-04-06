Exames regulares e vacina contra HPV podem evitar até 90% dos casos da doençaFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Volta Redonda acerta com estratégias que ampliam diagnóstico precoce do câncer do colo do útero
Entrevista com especialista, divulgada pela Agência Brasil, confirma que exames regulares e vacina contra HPV podem evitar até 90% dos casos da doença
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Toca do Coelho distribui cerca de 18 mil ovos e leva Páscoa solidária a milhares de famílias em Volta Redonda
Além das entregas na Praça Brasil, ação também beneficiou diversas instituições sociais do município e Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro
Prefeitura de Volta Redonda garante acolhimento e apoio a famílias afetadas pelas chuvas
Equipes atuam diretamente nos bairros, realizam atendimentos sociais e asseguram aluguel social para famílias com imóveis interditados
Volta Redonda amplia rede de saúde bucal com nova clínica no bairro Açude I
Unidade vai reforçar atendimento odontológico na rede pública com mais acesso da população a serviços especializados
Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda recebe peça infantil "A Mágica da Páscoa" no domingo (5)
Espetáculo gratuito terá duas sessões e promete encantar o público com mensagens de amor, união e esperança
Pacientes da UPA curtem cantata de Páscoa com alunos do projeto Volta Redonda Cidade da Música
Apresentação, na manhã desta quinta-feira (2), ficou a cargo dos estudantes da Escola Municipal Maria José Campos Costa, que fica no Santo Agostinho
Coelhinho da Páscoa visita crianças do Laço Azul e transforma a manhã em alegria e afeto em Volta Redonda
Ação do Banco da Cidadania em parceria com a Saúde promoveu experiência lúdica e inclusiva para pacientes com Transtorno do Espectro Autista e outras condições do neurodesenvolvimento
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