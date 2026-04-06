Toca do Coelho encerra sua edição de 2026 com a marca de cerca de 18 mil ovos de chocolate distribuídos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Toca do Coelho encerra sua edição de 2026 com a marca de cerca de 18 mil ovos de chocolate distribuídosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 06/04/2026 15:56

Volta Redonda - A magia da Páscoa tomou conta de Volta Redonda e deixou um saldo de alegria e solidariedade. A tradicional Toca do Coelho, realizada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, encerra sua edição de 2026 com a marca de cerca de 18 mil ovos de chocolate distribuídos.

O número expressivo reflete o grande público que passou pelo local ao longo dos dias de programação, consolidando o evento como um dos mais aguardados e tradicionais do calendário da cidade. E o alcance foi ainda maior com as ações sociais realizadas paralelamente, que ampliaram a distribuição de chocolates para além da praça.

Diversas entidades foram contempladas com a iniciativa, entre elas o Laço Azul, programa voltado para o atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outras patologias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Também foram beneficiados: Centros-Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD I e II); Centro Especializado em Reabilitação (CER III); Diploma Cidadão; Sítio-Escola Municipal Espaço Integrado do Autista Thereza Chicarino (Semeia); Centro-Dia de Atendimento ao Idoso José Conrado; Escola Especializada Professora Dayse Mansur; além da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais (Apadem); e o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Rio de Janeiro.

Cenário iluminado encantou visitantes

Outro grande destaque desta edição foi a decoração temática, que transformou a Praça Brasil em um verdadeiro cenário de Páscoa. Logo na entrada, o público foi recebido por um portal em formato de coelho, seguido por um túnel iluminado e decorado com cataventos coloridos, criando uma experiência imersiva.

O grande letreiro luminoso de “Feliz Páscoa” se tornou um dos pontos mais procurados para fotos, assim como os coelhos e ovos gigantes espalhados pelos gramados. As estruturas interativas, como os painéis para fotos, também garantiram a diversão de crianças e adultos.

A ambientação, aliada à distribuição gratuita de ovos de chocolate, proporcionou momentos especiais para milhares de famílias, que encontraram no espaço um ambiente de convivência, lazer e celebração.

Evento reforça tradição e espírito de Páscoa

Considerada uma das mais tradicionais celebrações do Sul Fluminense, a Toca do Coelho mais uma vez cumpriu seu papel de unir encanto e solidariedade. O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que quando a cidade se une, a Páscoa se transforma em um gesto coletivo de amor.

“É uma alegria muito grande ver a felicidade das nossas crianças e das famílias de Volta Redonda. A Toca do Coelho é mais do que a entrega de um ovo de Páscoa, é um momento de acolhimento e união. Conseguimos alcançar milhares de pessoas, tanto aqui na Praça Brasil quanto nas entidades, e isso mostra o quanto esse projeto faz a diferença. Nosso compromisso é continuar levando amor, dignidade e momentos especiais para a nossa população”, ressaltou o prefeito.

Para o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Balarini, por trás de cada ovo entregue existe um trabalho feito com carinho para transformar a Páscoa de muitas famílias.

“Encerramos mais uma edição com um sentimento de missão cumprida. Foram cerca de 18 mil ovos distribuídos aqui na Toca, além das entregas realizadas nas entidades, ampliando ainda mais o alcance da ação. Pensamos em cada detalhe, desde a decoração até a organização, para proporcionar uma experiência acolhedora e encantadora para as famílias. É gratificante ver o resultado e o envolvimento de todos.”

Com números expressivos, grande participação popular e impacto social ampliado, o evento encerra sua programação deixando como marca principal o espírito de partilha e alegria que define a Páscoa.