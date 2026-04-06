Unidade vai reforçar atendimento odontológico na rede pública com mais acesso da população a serviços especializados - Foto: Divulgação/SMS

Unidade vai reforçar atendimento odontológico na rede pública com mais acesso da população a serviços especializadosFoto: Divulgação/SMS

Publicado 06/04/2026 15:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda vai ampliar a oferta de serviços odontológicos com a inauguração de uma nova Clínica Odontológica no bairro Açude I. Com obras em fase avançada, faltando apenas alguns detalhes para concluir, a unidade já recebeu os primeiros equipamentos e contará com quatro cadeiras odontológicas e estrutura preparada para atender a população do Complexo do Açude, fortalecendo a rede municipal de saúde.

Localiza na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Açude I, a clínica terá uma equipe formada por dois dentistas clínicos, um odontopediatra, um endodontista, um técnico e três auxiliares em saúde bucal, garantindo atendimento qualificado em diferentes especialidades.

Segundo o coordenador de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, a expansão da rede reflete o compromisso com a qualidade e a ampliação do acesso ao serviço público.

“A abertura de uma nova clínica representa mais acesso e dignidade para a população. Nosso objetivo é garantir que o morador tenha atendimento próximo de casa, com qualidade, desde a prevenção até a reabilitação completa da saúde bucal”, destacou.

Rede consolidada

Com a nova unidade, o município amplia uma rede já consolidada, composta por nove Clínicas Odontológicas Concentradas (COCs), localizadas nos bairros Aterrado, Jardim Tiradentes, Santo Agostinho, Vila Brasília, Retiro, Conforto, Eucaliptal, Santa Cruz e Siderlândia. Além disso, seis consultórios funcionam dentro de UBSFs, nos bairros Água Limpa I e II, Vale Verde, Roma I, São Sebastião e Vila Rica/Três Poços, em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

A rede municipal oferece atendimentos em clínica geral, odontopediatria, periodontia (tratamento de gengiva), endodontia (tratamento de canal) e prótese dentária, cobrindo desde ações preventivas até procedimentos mais complexos.

Entre os serviços oferecidos estão ações preventivas, como orientação de higiene bucal, aplicação de flúor e escovação supervisionada, além de tratamentos restauradores, como obturações, extrações, raspagens, limpezas e próteses. Também há atendimento especializado em endodontia, cirurgia, estomatologia (diagnóstico de câncer bucal), odontopediatria, periodontia e assistência a pacientes com necessidades especiais.

Atualmente, a rede conta com 182 profissionais, entre dentistas, técnicos, auxiliares, estagiários e equipes de apoio, garantindo um atendimento amplo e contínuo à população.

Serviço

O atendimento nas clínicas odontológicas do município acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para ter acesso, o paciente deve procurar a unidade mais próxima com cartão do SUS, comprovante de residência, CPF ou documento de identificação.

A população também conta com atendimento odontológico de urgência 24 horas no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no bairro Aterrado.