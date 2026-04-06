Unidade vai reforçar atendimento odontológico na rede pública com mais acesso da população a serviços especializadosFoto: Divulgação/SMS
Volta Redonda amplia rede de saúde bucal com nova clínica no bairro Açude I
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Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda recebe peça infantil "A Mágica da Páscoa" no domingo (5)
Espetáculo gratuito terá duas sessões e promete encantar o público com mensagens de amor, união e esperança
Pacientes da UPA curtem cantata de Páscoa com alunos do projeto Volta Redonda Cidade da Música
Apresentação, na manhã desta quinta-feira (2), ficou a cargo dos estudantes da Escola Municipal Maria José Campos Costa, que fica no Santo Agostinho
Coelhinho da Páscoa visita crianças do Laço Azul e transforma a manhã em alegria e afeto em Volta Redonda
Ação do Banco da Cidadania em parceria com a Saúde promoveu experiência lúdica e inclusiva para pacientes com Transtorno do Espectro Autista e outras condições do neurodesenvolvimento
Volta Redonda intensifica fiscalizações em reciclagens e ferros-velhos no município
Força-tarefa formada pelas secretarias de Ordem Pública e de Fazenda, além das polícias Militar e Civil, atua contra furto e receptação de cabos metálicos
Batalhão de Ações com Cães forma primeira turma de policiais que atuarão em Volta Redonda e região
Solenidade aconteceu no bairro Roma, próximo ao local onde a 3ª Cia do BAC está sendo construída no Sul Fluminense
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