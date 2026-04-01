Solenidade aconteceu no bairro Roma, próximo ao local onde a 3ª Cia do BAC está sendo construída no Sul Fluminense - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Solenidade aconteceu no bairro Roma, próximo ao local onde a 3ª Cia do BAC está sendo construída no Sul Fluminense Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 01/04/2026 16:38

Volta Redonda - Volta Redonda deu mais um passo importante rumo ao fortalecimento da segurança pública nesta quarta-feira (1º), com a formatura de 24 policiais militares do 29º Curso de Condutores de Cães para Emprego Policial (CCCEP I/2026). A solenidade aconteceu na Praça Abiatti, no bairro Roma, próximo ao local onde está sendo construída a 3ª Companhia do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A cerimônia contou com a presença de oficiais da Polícia Militar, autoridades municipais e de cidades vizinhas, além de familiares dos formandos e moradores, que prestigiaram o momento e reforçaram o reconhecimento ao trabalho das forças de segurança.

A maioria dos formandos passará a integrar a nova companhia do BAC em Volta Redonda, que terá atuação regional e estratégica, atendendo 20 municípios sob responsabilidade do 5º CPA, abrangendo os batalhões de Barra do Piraí (10º BPM), Volta Redonda (28º BPM), Angra dos Reis (33º BPM), Resende (37º BPM) e a 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), em Paraty. O modelo segue o padrão já implantado em Macaé, no Norte Fluminense.

A estrutura da unidade está em fase avançada de construção e contará com cerca de 30 agentes especializados e 15 cães das raças Pastor Belga Malinois, Labrador e Pastor Alemão. O espaço terá setor administrativo, dormitórios, bloco veterinário, canil e área de treinamento, consolidando-se como um dos mais completos do país. A previsão de inauguração é julho deste ano.

Durante a cerimônia, os três primeiros colocados do curso – Leonardo dos Santos de Andrade, Marcelo Ernani Costa Fonseca e Diego Máximo do Nascimento – receberam placas em homenagem aos seus desempenhos.

BAC terá impacto em toda a região

O comandante do BAC, tenente-coronel Luciano Barbosa, destacou o impacto da nova unidade para a segurança pública e valorizou o empenho do prefeito Antonio Francisco Neto em trazer uma companhia do BAC para Volta Redonda, atendendo toda a região Sul Fluminense.

“Estamos reunidos hoje na Cidade do Aço para celebrar não apenas a conclusão de um curso operacional, mas o nascimento de uma simbiose única, entre o homem e o animal em prol da segurança pública. A segurança de Volta Redonda e de toda a região será transformada com a capacidade técnica do BAC. O crime não terá espaço para se esconder. Servir nesta nova companhia é estabelecer um padrão de excelência para os que vierem depois. Honrem a farda e a guia que carregam. Prefeito Neto, obrigado pelos investimentos no capital humano e canino, o senhor é um visionário”, disse.

Representando o secretário de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra, o comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Ronaldo Martins, ressaltou o protagonismo da unidade no estado.

“Quem faz o BAC é a tropa. Hoje, o batalhão é referência e campeão de apreensões de drogas no estado. A chegada ao Sul Fluminense engrandece ainda mais a segurança da região. Temos reduzido os índices de criminalidade e, com o BAC, avançaremos ainda mais. Parabéns aos 24 formados, que concluíram um curso difícil, mas que muito nos enaltece e engrandece; e pessoalmente à Polícia Militar, parabéns.”, disse.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, destacou os avanços já alcançados e projetou novos resultados com a chegada da unidade.

“Estar aqui hoje nos faz lembrar de todo o caminho percorrido. O prefeito Neto nos deu a missão de tornar Volta Redonda a cidade mais segura do estado, e estamos avançando. Hoje percebemos que temos conseguido atingir esse objetivo. Tivemos, mais uma vez, agora em março, um mês sem registros de roubo de veículos, e os indicadores criminais seguem em queda em toda a região. Não tenho dúvidas de que, com essa tropa, os resultados serão ainda maiores”, afirmou.

Ao se dirigir aos formandos, Coronel Henrique também reforçou a expectativa da população: “A população da região espera muito dos senhores. Espera muito no sentido de vocês ajudarem a trazer mais qualidade de vida para todo o cidadão através da segurança pública”.

O prefeito Antonio Francisco Neto celebrou a conquista e destacou o caráter regional do investimento.

“Nos enchemos de felicidade porque sabemos a importância de ter um policial na nossa região. A nossa região vai ganhar mais segurança, graças a esse batalhão. Esse é um sonho que se torna realidade para toda a população do Sul Fluminense. Será, sem dúvida, um dos batalhões mais completos do país. Parabéns a todos vocês, formandos”, disse o prefeito, agradecendo às parcerias com o ex-secretário de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes e o Estado.

Marco na segurança pública regional

A implantação da 3ª Companhia do BAC em Volta Redonda representa um marco na segurança pública regional, ampliando a capacidade operacional das forças policiais. Vinculado ao Comando de Operações Especiais (COE), o Batalhão de Ações com Cães é uma unidade especializada no emprego operacional de cães policiais. Entre suas atribuições estão a busca e o resgate de pessoas desaparecidas, a captura de foragidos, a detecção de drogas, armas e explosivos, além da localização de vítimas soterradas e de restos mortais.

O batalhão também presta apoio a outras unidades no policiamento ostensivo em estádios e arenas esportivas, e em operações táticas, contribuindo para ampliar a capacidade de resposta da Polícia Militar.