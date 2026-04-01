Fiscalização aconteceu no bairro Três Poços - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Fiscalização aconteceu no bairro Três PoçosFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 01/04/2026 14:43

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), realizou nesta quarta-feira (1º) uma operação de fiscalização no bairro Três Poços, após uma denúncia sobre transporte irregular de animais.

Segundo as informações, 10 cabritos estavam sendo transportados em uma caminhonete aberta, em condições que colocavam em risco tanto a integridade dos animais quanto a segurança no trânsito. As equipes foram até o local para averiguação e constataram uma série de irregularidades.

Durante a ação, foi identificada a criação de porcos em área urbana, prática proibida pela legislação municipal, além da presença de diferentes espécies no imóvel, como galinhas, pombos, patos, cães e uma vaca. Apesar de os suínos estarem em condições adequadas, a manutenção desse tipo de criação em perímetro urbano é irregular.

Em relação aos demais animais, os agentes verificaram situações caracterizadas como maus-tratos. Cães eram mantidos presos em correntes curtas e expostos às condições climáticas, pombos estavam em gaiolas inadequadas e uma vaca permanecia amarrada sem condições apropriadas de bem-estar. Também foi confirmada a irregularidade no transporte e manejo dos cabritos.

Diante das infrações constatadas, o caso foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (DP) no bairro Aterrado, onde o responsável responderá criminalmente.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, destacou a importância da participação da população. “As ações de fiscalização seguem sendo intensificadas para garantir o bem-estar animal e o cumprimento da legislação. É fundamental que a população registre denúncias pela Central de Atendimento Único (CAU), por meio do telefone 156”, afirmou.

“Recebemos a denúncia na Semop e, graças à participação da população, conseguimos identificar e responsabilizar em mais um caso de maus-tratos de animais, que é crime. A Secretaria de Ordem Pública segue fazendo a lei prevalecer e fazendo também seu papel de educar e prevenir para que atos como esse não se repitam”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.