Fiscalização aconteceu no bairro Três PoçosFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda identifica irregularidades e maus-tratos a animais durante fiscalização no bairro Três Poços
Ação conjunta foi motivada após denúncia sobre transporte irregular de cabritos; caso foi encaminhado à Polícia Civil e o responsável responderá criminalmente
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Prefeitura de Volta Redonda entrega Memorial Zumbi revitalizado à população
Espaço, que recebeu melhorias na infraestrutura e novos equipamentos, foi reaberto com apresentações culturais
Volta Redonda está com matrículas abertas para Educação de Jovens, Adultos e Idosos
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Semana de Prevenção às Drogas reúne estudantes de escolas particulares em Volta Redonda
Expectativa é que mais de 1,1 mil alunos participem das atividades no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr.
Volta Redonda atualiza sistema eletrônico e reforça modernização da gestão pública
SEI/VR passará por atualização para versão 5.0 e ficará temporariamente indisponível entre os dias 2 e 6
Obras do novo Clube Hípico avançam para a conclusão da futura estrutura
Espaço destinado ao treinamento da Escola Municipal de Hipismo terá capacidade para receber competições nacionais e internacionais
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