O espaço recebeu melhorias na infraestrutura e novos equipamentos - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

O espaço recebeu melhorias na infraestrutura e novos equipamentosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 01/04/2026 14:41

Volta Redonda - Apresentações culturais marcaram a reabertura do Memorial Zumbi dos Palmares em Volta Redonda na noite dessa terça-feira, dia 31/3. O espaço da prefeitura, administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), recebeu melhorias na infraestrutura e novos equipamentos através do edital Nossos Museus, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ). A produtora selecionada pelo edital foi a Estação das Artes.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, visivelmente emocionada, lembrou que frequenta o espaço de cultura preta desde a inauguração em 1991 e comemorou o avanço conquistado às vésperas de completar quatro anos à frente do memorial. Ela agradeceu a presença dos ex-coordenadores, entre eles a primeira: Nilzete Xavier, da presidente do Conselho Municipal de Cultura, Margô Ramalhete, da presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Volta Redonda, Carolina Patitucci, entre outros.

“Volta Redonda ter e manter um espaço como o Memorial Zumbi é de uma importância muito grande. Aqui é um lugar de cultura preta, de axé, do jongo, da capoeira e muito mais. Nossa cidade, hoje, é um espaço e um polo importante para quem luta e para quem acredita em uma educação antirracista, e a revitalização desse memorial confirma essa vocação.”

Pai Sid, que ocupa a cadeira de Cultura Afro no Conselho Municipal de Cultura e também coordenou o Memorial Zumbi, agradeceu pelo investimento. “Esse é um espaço de referência para o povo preto, que abriga história e memorias que permanecem vivas. Por isso, merece ser cuidado pelo Poder Público, assim como pelas pessoas que aqui frequentam e fazem a cultura preta acontecer.”

Era tecnológica

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, também comemorou as melhorias na infraestrutura e a aquisição de equipamentos para o Memorial Zumbi, e agradeceu à parceria da Estação das Artes Produções. Ele aproveitou a reabertura do espaço para contar uma novidade:

“O Memorial Zumbi vai ser contemplado com uma das quatro Salas de Leitura que começam a ser instaladas em Volta Redonda na próxima semana, por meio de programa do Governo do Estado. Serão quatro mil livros – físicos e e-books –, 40 tablets, notebooks, Smart TV, além de mobiliário. Essa estrutura vai transformar o espaço de cultura preta também em um centro de pesquisa sobre o tema”, falou o secretário, anunciando a abertura de um edital para ocupação do espaço.

Anderson de Souza ainda recebeu das mãos de Mestríssimo – ícone do movimento negro em Volta Redonda – uma réplica de uma das primeiras artes que compunham o acervo do Memorial Zumbi e foi roubada junto com outras duas.

“Estou no movimento negro desde os 13 anos e hoje tenho 76. Acompanhei a inauguração desse espaço e me lembro da obra original. Hoje, trago essa gravura para ser emoldurada e voltar ao acervo do museu”, disse Mestríssimo.

Foco na acessibilidade

O produtor Sérgio Vieira, um dos coordenadores da Estação das Artes, listou as melhorias em infraestrutura e ressaltou o cuidado com a acessibilidade. O local ganhou adaptação de banheiro para PCD (Pessoa com Deficiência); instalação de mapa tátil e sinalização interna em Braille; instalação de corrimãos na arena; instalação de piso tátil; sinalização de solo; e instalação de corrimãos e pintura de vaga de estacionamento para PCD.

“Entre os equipamentos estão um notebook para a biblioteca do Memorial, incluindo um adaptado fisicamente e funcionalmente para PCD; dois aparelhos de ar-condicionado; equipamentos de audiovisual; e cadeira com altura regulável para a pessoa com deficiência que for frequentar a biblioteca do local”, contou, Sérgio Vieira, reforçando que o Memorial Zumbi é importante para Volta Redonda e toda a região.

A reforma ainda contou com o apoio das secretarias municipais de Obras (SMO) e de Serviços Públicos (SMSP), que executaram a pintura, a revisão elétrica e de instalações hidráulicas.

“Essas melhorias representam todo o cuidado e valorização com este importante espaço cultural, que passou por um processo de revitalização tão importante, em especial para as Pessoas com Deficiência. O Memorial Zumbi é um espaço de cultura, luta, resistência e preservação da história, e agradecemos à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, por mais esse investimento na nossa cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Atrações culturais

Depois de conhecer as melhorias do Memorial Zumbi, o público foi brindado com diversas apresentações culturais. A primeira atração foi o Coral Municipal, que interpretou músicas africanas. Logo em seguida, a festa foi comandada pela capoeira da Mestre Arara – capoeira de criança, e para fechar a programação, o grupo de samba Realce colocou todo mundo para cantar e dançar.