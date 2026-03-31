Vagas vão da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental, para alunos com idade a partir dos 15 anos - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Vagas vão da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental, para alunos com idade a partir dos 15 anosFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/03/2026 15:26

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda está com matrículas abertas para interessados em participar da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA). Há vagas da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental para alunos com idade a partir dos 15 anos.

A inscrição poderá ser feita em uma das dez unidades escolares onde as aulas acontecem, pelo aluno com idade superior a 18 anos, ou pelo responsável legal para alunos com idade entre 15 e 17 anos. Os documentos necessários são a original da certidão de nascimento do candidato ou carteira de identidade (RG) do candidato, e comprovante de residência.

A coordenadora da EJA em Volta Redonda, Edilene Mara, explicou que, caso o candidato não possua histórico escolar, ele passa por processo de classificação na unidade que for cursar a EJA ou a escola pode ajudar com a regularização dessa documentação.

“É uma ótima oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos ou até mesmo nunca estudou. Se você se encaixa nesse perfil, venha colocar seus estudos em dia gratuitamente”, reforçou Edilene.

Além da gratuidade no ensino, os alunos da EJA têm direito a transporte, uniforme, material escolar e jantar – as aulas acontecem no período noturno. As escolas contam com diferenciais como aulas de informática e robótica e empreendedorismo, entre outras.

As unidades participantes da EJA, onde os interessados podem efetuar a inscrição, são: Escola Municipal Bahia (Minerlândia); E.M. Doutor Jiulio Caruso (Conforto); E.M. Fernando de Noronha (Vila Brasília); E.M. Pará (Retiro); E.M. Prof. Lund Fernandes Vilella (Santa Cruz); E.M. Roraima (Santa Rita de Cássia); E.M. Espírito Santo (Santo Agostinho); E.M. Juarez Antunes (São Luiz); E.M. Graciema Coura (Vila Rica/Três Poços); e E.M. Helena Maria Estefani (Água Limpa).

“As equipes da secretaria estão de braços abertos para receber os alunos em um ambiente acolhedor e que vai ampliar as oportunidades para quem mais precisa”, afirmou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.