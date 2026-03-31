Vagas vão da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental, para alunos com idade a partir dos 15 anosFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
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Vagas vão da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental, para alunos com idade a partir dos 15 anos. Estudantes ganham transporte, material, uniforme e alimentação
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