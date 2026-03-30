Ao todo, são 38.013 kits, contemplando estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Ao todo, são 38.013 kits, contemplando estudantes da Educação Infantil e Ensino FundamentalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 30/03/2026 15:22

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, são 38.013 kits, contemplando estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de reserva técnica para novas matrículas feitas ao longo do ano letivo.

Os alunos da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso receberam o material nesta segunda-feira (30). A estudante Maria Luiza de Souza, de 11 anos, aprovou o kit recebido. “Eu achei o material lindo. Eu adorei que veio um caderno de desenho, eu estava precisando há um tempo para as aulas de arte. Eu adorei as réguas, a tesoura, o lápis de cor, a caneta, amei tudo”, disse.

Leonardo da Costa, também de 11 anos, destacou a importância dos itens para o dia a dia escolar. “Eu achei o material muito bom. Tem até umas coisas que eu não tinha e que agora vou poder usar”, afirmou.

Composição dos kits escolares

- Educação Infantil

01 agenda; 01 caderno de desenho; 02 gizes de cera; 01 tesoura; 01 cola, 03 tintas guache; 02 massas de modelar; e 01 pincel.

- Ensino Fundamental – Anos Iniciais

05 cadernos brochurão; 01 caderno de desenho; 01 caixa de lápis de cor com 12 cores; 01 caixa de giz de cera; 01 canetinha; 02 borrachas; 02 apontadores; 02 colas; 05 lápis grafite; 01 tesoura; e 01 régua.

- Ensino Fundamental – Anos Finais

02 cadernos universitários; 01 caderno de desenho; 01 caixa de lápis de cor com 12 cores; 01 caixa de lápis de tons de pele; 02 borrachas; 02 apontadores; 05 lápis grafite; 02 canetas azuis; 02 canetas pretas; 02 canetas vermelhas; 01 tesoura; 01 régua; 01 transferidor de 180º; 01 esquadro de 45º; e 01 esquadro de 60º.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, ressaltou que a distribuição dos kits é fundamental para garantir igualdade de condições aos alunos da rede.

“Nosso objetivo é assegurar que todos os estudantes tenham acesso ao material necessário, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das atividades em sala de aula”, afirmou.

Ele acrescentou ainda que a entrega seguirá o cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação, até que todos os alunos sejam atendidos.