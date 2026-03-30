Ele estava desaparecido desde a noite de domingo (29)Foto: Divulgação/Semop
Patrulha Comercial localiza homem desaparecido durante a madrugada em Volta Redonda
Alerta compartilhado em grupos de WhatsApp da Secretaria de Ordem Pública foi fundamental para o rápido desfecho da ocorrência
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Prefeitura de Volta Redonda amplia qualificação de pessoas em situação de rua com curso de pequenos reparos pelo Projeto Superação
Capacitação une teoria e prática em espaços públicos, promovendo autonomia e reinserção social
Prefeitura de Volta Redonda abre a XXI Copa Diarinho de Futsal
Cerimônia aconteceu nesse sábado, 28, reunindo atletas de diferentes cidades e mais de 50 instituições
Prefeitura de Volta Redonda inicia manutenção preventiva em ponte que liga os bairros Niterói e Aterrado neste sábado (28)
Pequetito Amorim ficará interditada durante a execução do serviço e trânsito no entorno terá alterações
Segunda edição da Olimpíada Viva Melhor começa com etapa de natação no Parque Aquático de Volta Redonda
Evento reuniu cerca de 150 participantes e promove esporte, saúde e integração entre alunos com mais de 60 anos
Volta Redonda é contemplada com projeto para investimentos em coleta e tratamento de esgoto
Estudo foi entregue durante cerimônia pelo Dia da Água realizada pelo Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul
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