Cerimônia aconteceu nesse sábado, 28, reunindo atletas de diferentes cidades e mais de 50 instituições - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Cerimônia aconteceu nesse sábado, 28, reunindo atletas de diferentes cidades e mais de 50 instituiçõesFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 30/03/2026 15:13

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), realizou neste sábado, 28, a abertura oficial da XXI Copa Diarinho de Futsal, no Ginásio Amaro Inácio, no bairro Retiro. O evento, realizado em parceria com o jornal Diário do Vale, marca o início da competição esportiva infantojuvenil mais tradicional do interior do estado do Rio de Janeiro.

A edição deste ano contará com mais de 4 mil atletas, representando 50 instituições de várias cidades, incluindo Volta Redonda, Barra Mansa, Angra dos Reis, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Porto Real, Pinheiral, Vassouras, Valença, Rio das Flores, Três Rios, além de equipes de Bananal (SP) e Juiz de Fora (MG). A competição terá previsão de 676 jogos, que ocorrerão aos sábados e domingos, de 28 de março a 5 de julho, com as finais programadas para os dias 4 e 5 de julho.

A cerimônia de abertura contou com o desfile das equipes participantes e atividades de integração, seguindo a tradição das edições anteriores.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, ressaltou a importância do torneio para o desenvolvimento esportivo e social dos jovens.

“Chegar à 21ª edição da Copa Diarinho é motivo de muito orgulho. A competição promove integração entre cidades, instituições e famílias, incentiva a prática esportiva desde cedo e valoriza princípios como disciplina, respeito e trabalho em equipe”, afirmou Rose.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o caráter histórico da competição.

“A Copa Diarinho é uma referência no esporte infantojuvenil e um grande orgulho para Volta Redonda. Cada edição reforça nosso compromisso de incentivar a prática esportiva, a socialização e a formação de nossos atletas desde cedo”, disse Neto.

O deputado estadual Munir Neto também participou da abertura e destacou a importância do evento para a cidade.

“É mais uma edição de uma competição já consolidada, com grande participação de equipes e atletas. A Copa Diarinho é um exemplo de inclusão, não só pela competição, mas pela oportunidade que oferece a tantas crianças e jovens. Volta Redonda vive um momento muito positivo, com diversas ações acontecendo ao mesmo tempo, e isso nos enche de orgulho”, afirmou.

A diretora do jornal Diário do Vale, Renata Pançardes, reforçou o papel social da iniciativa.

“Essa parceria com a prefeitura é muito importante. Mais do que informar, queremos promover ações que gerem impacto positivo na sociedade. A Copa Diarinho é um movimento de educação, socialização e incentivo ao esporte, investindo nas crianças e jovens, que são o nosso futuro. Queremos continuar ampliando esse tipo de iniciativa, contribuindo para a formação de cidadãos e para um futuro melhor”, destacou.

Representando o setor metalúrgico, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano da Silva, também ressaltou o valor do torneio.

“Um evento como esse traz esperança e incentivo para as crianças da nossa região. Além da prática esportiva, promove educação, disciplina, respeito e o espírito coletivo. É muito importante para os jovens e também para as famílias”, disse.

Entre os atletas, a expectativa é grande. Participando pela quarta vez da competição, Derrick Henrique Porifio, de 13 anos, está confiante em mais uma boa campanha. “Quero que meu time conquiste mais um título. Já ganhei três vezes e espero ajudar a equipe a vencer novamente”, contou.

Já Pedro Lucas das Boas Souza, de 14 anos, também chega motivado após o título na última edição. “A expectativa é ser campeão de novo. Ano passado conseguimos e queremos repetir esse resultado”, afirmou.

Para Ana Rosa de Melo, que disputa a Copa pela primeira vez, a participação já é especial. “É um sonho realizado. A gente vai se esforçar bastante para tentar conquistar um bom resultado”, disse.

Competição terá séries Ouro e Prata

As equipes estão divididas em Série Ouro, voltada a instituições particulares, projetos esportivos e instituições públicas de outras cidades, e Série Prata, destinada a projetos esportivos e instituições públicas de Volta Redonda.

As categorias vão do Sub-7 ao Sub-17, com disputas masculinas, femininas ou mistas, conforme a faixa etária. Para os atletas das categorias mais jovens, Sub-7 e Sub-9, a Copa Diarinho adota o formato de festival, garantindo medalhas de participação para todos.

Ao longo de três meses de competição, as equipes disputarão, no mínimo, dois jogos em busca da classificação, promovendo ampla participação e aprendizado esportivo. As partidas serão realizadas em diversos ginásios poliesportivos da cidade, incluindo Retiro, Santo Agostinho, Santa Cruz, 249, Vila Rica, Três Poços, Açude e Siderlândia.