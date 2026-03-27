Tradicional espaço de lazer na Vila Santa Cecília passa a receber intervenções em sua infraestrutura, como o assentamento do novo calçamento - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Tradicional espaço de lazer na Vila Santa Cecília passa a receber intervenções em sua infraestrutura, como o assentamento do novo calçamentoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/03/2026 14:14

Volta Redonda - As obras de revitalização do Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, entraram em uma nova etapa de execução. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), foram concluídos os serviços de demolição, e as equipes iniciam agora as intervenções voltadas à implantação da nova infraestrutura do espaço, símbolo histórico e afetivo do município. O investimento na revitalização é de R$ 485,996 mil.

Atualmente, estão sendo finalizados os cordões de concreto, responsáveis pela delimitação do novo pavimento intertravado, cuja tipologia segue o padrão adotado no projeto de Attilio Corrêa Lima, engenheiro-arquiteto, urbanista e paisagista responsável pelo planejamento da Vila Santa Cecília. De acordo com a SMDET, a adoção desse conceito busca manter viva a memória da cidade e preservar sua identidade histórica, ao mesmo tempo em que as intervenções promovem melhorias no espaço urbano.

Paralelamente, já está em andamento o assentamento do piso intertravado, que proporcionará maior durabilidade, melhor drenagem e manutenção e mais conforto aos usuários, além de atender às normas de acessibilidade e incentivar o turismo urbano. A obra também dará início às instalações da nova rede de iluminação, com o objetivo de tornar o espaço mais iluminado, seguro e acolhedor para a população, incentivando a permanência e o uso do jardim em diferentes períodos do dia.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré, pontua que a revitalização do Jardim dos Inocentes reafirma o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com a valorização dos espaços públicos, promovendo mais qualidade urbana, segurança e bem-estar para os moradores.

“O Jardim dos Inocentes é um dos pontos turísticos mais conhecidos do município, e que por meio dessa revitalização vai fomentar o comércio, o convívio social, permitir maior acessibilidade e trazer as pessoas para desfrutarem do espaço com mais conforto e segurança.”