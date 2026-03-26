Pacientes da ala pediátrica ganharam caneca e coelhinhos de pelúcia nesta quinta-feira (26) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Pacientes da ala pediátrica ganharam caneca e coelhinhos de pelúcia nesta quinta-feira (26)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 26/03/2026 15:12

Volta Redonda - As crianças da ala pediátrica do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), conhecido como Hospital do Retiro, em Volta Redonda, tiveram uma quinta-feira (26) mais alegre e cheia de encanto. Elas receberam a visita especial do “Coelho da Páscoa”, que levou carinho, sorrisos e momentos de descontração para os pequenos.

A ação contemplou os pacientes internados na enfermaria pediátrica e em atendimento na unidade médica. Durante a visita, foram distribuídos canecas e coelhinhos de pelúcia, proporcionando um gesto de afeto e acolhimento em um ambiente que muitas vezes pode ser desafiador para os pacientes e seus familiares.

Entre os pequenos, a visita do “coelhinho” rendeu momentos de alegria e felicidade. “Eu achei muito legal a visita do coelhinho. Gostei muito do presente que ganhei, uma caneca e um coelhinho de pelúcia”, destacou Sofia Alvarenga, de 10 anos.

Ketlen Barbosa da Silva, moradora do bairro Belo Horizonte, aguardava atendimento para o filho Anthony, de 2 anos, quando foi surpreendida pela visita do “Coelho da Páscoa”.

“Eu achei lindo, não estava esperando. Ele amou também, mesmo tendo um pouquinho de medo. Isso traz alegria para as crianças. Achei muito legal mesmo”, disse.

Para Letícia Jales, moradora do bairro São Lucas, que acompanha a filha Lorena, de 5 anos, internada há três dias, a ação trouxe um alívio em meio à rotina hospitalar.

“Eu achei muito legal, porque às vezes a gente está aqui no hospital com as crianças, elas são agitadas, e acabam tendo alguma recaída por causa da doença. Então, essa visita do coelhinho é importante para trazer alegria, paz e harmonia. A criança fica feliz, se anima. Não é só um momento de tristeza. Achei tudo maravilhoso”, afirmou.

A diretora-geral do HMMR e secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou a importância de ações como essa para promover um ambiente mais acolhedor dentro da unidade.

“Com a chegada da Páscoa, é importante trazer essa alegria para as crianças, não só para as que estão internadas, mas também para aquelas que vêm para consulta. A marca do Hospital do Retiro é essa: empatia, acolhimento, humanização e alegria. Estamos sempre trabalhando e pensando no bem-estar das crianças e de toda nossa população”, ressaltou.