Pacientes da ala pediátrica ganharam caneca e coelhinhos de pelúcia nesta quinta-feira (26)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
‘Coelho da Páscoa’ leva alegria a crianças no Hospital do Retiro
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Saae e Secretaria de Meio Ambiente realizam ação pelo Dia Mundial da Água
Campanha de conscientização teve distribuição de folhetos educativos nesta quinta-feira (26) na Vila Santa Cecília
Prefeitura de Volta Redonda finaliza preparativos para a abertura da XXI Copa Diarinho de Futsal
No próximo sábado, dia 28, começa a competição que reunirá mais de 4 mil atletas de 13 cidades
Prefeitura de Volta Redonda garante bomba de insulina e transforma rotina de criança com Diabetes tipo 1
Equipamento facilita o controle da doença e contribui para o desenvolvimento saudável do menino Matteo, de apenas 2 anos
Volta Redonda inicia execução do Programa de Aquisição de Alimentos com distribuição a instituições socioassistenciais
Aproximadamente 1,6 tonelada de alimentos oriundos da agricultura familiar foi entregue somente no primeiro dia
Prefeitura de Volta Redonda disponibiliza implante subdérmico contraceptivo
Inserção do Implanom é indicada para mulheres maiores de 15 anos, com planejamento familiar em dia e que estejam em situação de vulnerabilidade
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