Avaliação de gestão pública analisou 43 indicadores de 338 municípios com mais de 100 mil habitantes no país - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Avaliação de gestão pública analisou 43 indicadores de 338 municípios com mais de 100 mil habitantes no paísFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 25/03/2026 14:33

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda ficou em terceiro lugar no estado do Rio de Janeiro na terceira edição do Ranking Cidades Sustentáveis 2026, organizado pela Bright Cities, importante ferramenta para a gestão pública brasileira, que faz o lançamento oficial da pesquisa nesta quarta-feira (25) em Curitiba, no Paraná. O município obteve a nota 6.07, ficando atrás apenas de Niterói (6,54) e Macaé (6,16) no estado (em um universo de 29 cidades fluminenses avaliadas).

O Ranking de Cidades Sustentáveis é um diagnóstico técnico e comparável, baseado na norma ABNT NBR ISO 37120 – edição 2021 –, que padroniza indicadores de serviços e qualidade de vida visando a construção de cidades e comunidades sustentáveis. O objetivo da pesquisa é orientar prefeitos e gestores de cidades a tomar decisões baseadas em dados.

Dos 104 indicadores da norma, foram selecionados 43, divididos em cinco pilares temáticos: Prosperidade, Gestão, Bem-estar, Segurança e Infraestrutura e Serviços Básicos. Volta Redonda foi destaque em diversos deles, com resultados positivos em áreas importantes.

Saneamento

O município ficou em 1º no estado na porcentagem da população atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto, com um índice de 99%, além de 99,9% de taxa de conformidade da qualidade da água potável, 99,03% dos moradores atendidos pelo serviço de abastecimento de água potável e atendimento de 100% da população com coleta regular de resíduos sólidos. A cidade é a terceira no estado no que diz respeito ao consumo doméstico total de água per capita (litros por dia).

Saúde

Os números também confirmam o município como referência em saúde, com 303 leitos hospitalares (quarta posição no RJ), 1.249 profissionais de equipes de enfermagem e obstetrícia (segundo lugar no estado) e 374 médicos por 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos é de apenas 1,058% – ou 10,58 crianças para cada mil nascidos vivos –, a segunda menor de todo o Rio de Janeiro.

Educação

Na educação, o município é uma das 21 cidades fluminenses com 100% da população em idade escolar matriculada em escolas, além de ter uma relação de apenas 20 alunos para cada professor no ensino primário. Volta Redonda ainda ficou em terceiro lugar na porcentagem da taxa de sobrevivência (que alcançaram os critérios mínimos para a conclusão da etapa de ensino qual se encontravam ao final do ano letivo) de estudantes com ensino secundário completo.

Meio Ambiente

Questão de maior relevância nos tempos atuais, o meio ambiente também trouxe números positivos para a cidade, com nenhuma morte relacionada a desastres naturais, indicativo de que as ações de prevenções – como contenção de encostas e canalização de córregos, entre outros – têm surtido efeito. Também foi verificado que Volta Redonda possui 26,4% da área do município designadas para proteção natural.

O município também apresentou bons resultados em outros indicadores avaliados, relacionados a temas como mercado de trabalho (4ª no estado); infraestrutura (3ª em telefonia móvel e 4ª em acesso à Internet no RJ); segurança (umas das menores taxas de homicídios e de mortes no trânsito no estado).

O prefeito Antonio Francisco Neto disse que o desempenho do município nesse e nos mais variados rankings nacionais é resultado dos esforços e do trabalho realizados desde 2021, quando retornou à Prefeitura.

“Encontramos a cidade numa situação desesperadora, com atraso nos salários, o Hospital São João Batista prestes a fechar as portas, entre outros problemas. Foram anos para recuperar a cidade, com uma administração séria, que soube fazer os investimentos certos, retomar as parcerias com outras esferas de governo. O resultado está aí: Volta Redonda voltou a ser referência, e não vamos parar porque podemos melhorar ainda mais”, afirmou.