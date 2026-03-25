Foragido da Justiça foi localizado após denúncia anônima e chegou a tentar fugir no momento da abordagem - Foto: Divulgação/Semop

Foragido da Justiça foi localizado após denúncia anônima e chegou a tentar fugir no momento da abordagemFoto: Divulgação/Semop

Publicado 25/03/2026 14:24

Volta Redonda - Uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Polícia Civil resultou na prisão, nesta terça-feira (24), de um homem de 22 anos apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

A prisão foi realizada pelo Sistema Integrado de Segurança Pública do município, serviço da Semop que reúne policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e agentes da secretaria. Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, após condenação a mais de 11 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão foi possível após uma denúncia anônima aos agentes da Semop apontar que o foragido estaria deixando o condomínio. As equipes se deslocaram até o local e flagraram o suspeito seguindo em direção à sua residência. Ao receber voz de prisão, ele tentou fugir, mas foi rapidamente contido.

O homem possui diversas anotações criminais e, na semana passada, teria conseguido escapar de uma ação da Polícia Civil.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito dois cigarros de maconha e um saco contendo elásticos utilizados para amarrar dinheiro - material geralmente associado à atividade do tráfico. Ele conduzia um veículo Fiat Siena, de cor branca, no momento da ação.

Após a captura, o homem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a ação integrada para o resultado da ocorrência e a importância da denúncia. “Essa prisão demonstra a eficiência do nosso sistema integrado de segurança, que alia inteligência, atuação conjunta das forças e principalmente: confiança da população, através de denúncias. Estamos falando de um criminoso com condenação alta e histórico relevante no tráfico, que foi retirado de circulação. Seguiremos firmes, atuando de forma estratégica para garantir mais segurança à população de Volta Redonda”, afirmou Coronel Henrique.