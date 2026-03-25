Foragido da Justiça foi localizado após denúncia anônima e chegou a tentar fugir no momento da abordagemFoto: Divulgação/Semop
Chefe do tráfico no Ingá II é preso pela Ordem Pública de Volta Redonda em ação integrada de segurança
Foragido da Justiça, condenado a mais de 11 anos de prisão, foi localizado após denúncia anônima e chegou a tentar fugir no momento da abordagem
Chefe do tráfico no Ingá II é preso pela Ordem Pública de Volta Redonda em ação integrada de segurança
Foragido da Justiça, condenado a mais de 11 anos de prisão, foi localizado após denúncia anônima e chegou a tentar fugir no momento da abordagem
Dados oficiais sobre acidentes vão nortear mudanças no trânsito do Retiro
Estudo da Polícia Civil e estatísticas dos Bombeiros foram encaminhados à STMU com sugestões para dar mais segurança ao fluxo viário
Volta Redonda adere ao Mutirão da Saúde das Mulheres proposto pelo governo federal
Iniciativa, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas para ampliar o acesso a cirurgias eletivas e exames pelo SUS, aconteceu nesse fim de semana
Volta Redonda promove oficina para diagnóstico do Plano Municipal da Mata Atlântica
Evento na quarta-feira (25) reunirá representantes do Condema-VR, da Secretaria de Meio Ambiente, Inea, Seas e população em geral para tratar de pontos de interesse ecológico
Prefeitura de Volta Redonda promove inclusão e qualificação com curso de Segurança do Trabalho para PCDs
Alunos destacam aprendizado e acessibilidade em formação oferecida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão de empregos no Cras Monte Castelo nesta quarta-feira (25)
Há vagas para seis funções diferentes para atuação em restaurante do Shopping Park Sul
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.