A iniciativa, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas (ATE) para ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados pelo SUSFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Volta Redonda adere ao Mutirão da Saúde das Mulheres proposto pelo governo federal
Iniciativa, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas para ampliar o acesso a cirurgias eletivas e exames pelo SUS, aconteceu nesse fim de semana
Volta Redonda adere ao Mutirão da Saúde das Mulheres proposto pelo governo federal
Iniciativa, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas para ampliar o acesso a cirurgias eletivas e exames pelo SUS, aconteceu nesse fim de semana
Volta Redonda promove oficina para diagnóstico do Plano Municipal da Mata Atlântica
Evento na quarta-feira (25) reunirá representantes do Condema-VR, da Secretaria de Meio Ambiente, Inea, Seas e população em geral para tratar de pontos de interesse ecológico
Prefeitura de Volta Redonda promove inclusão e qualificação com curso de Segurança do Trabalho para PCDs
Alunos destacam aprendizado e acessibilidade em formação oferecida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão de empregos no Cras Monte Castelo nesta quarta-feira (25)
Há vagas para seis funções diferentes para atuação em restaurante do Shopping Park Sul
Toca do Coelho ganha cenário encantado e convida famílias para viver a magia na Praça Brasil
Com 18 mil ovos de chocolate e decoração inédita, espaço em Volta Redonda aposta em experiência imersiva para crianças e adultos
Segunda Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas termina com mais de 4 mil alunos alcançados
Estudantes da rede municipal participaram de uma programação especial no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr.; iniciativa agora chega às escolas particulares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.