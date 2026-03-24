A iniciativa, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas (ATE) para ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados pelo SUS - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

A iniciativa, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas (ATE) para ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados pelo SUSFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2026 16:01

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aderiu ao Mutirão da Saúde das Mulheres proposto pelo Ministério da Saúde (MS) em alusão ao mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A iniciativa, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas (ATE) para ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), aconteceu nesse sábado, dia 21, e domingo, dia 22.

Em Volta Redonda, o mutirão ofertou exames de ultrassonografia (USG) e tomografia computadorizada; cirurgias ginecológicas; além de inserção de implante subdérmico (método contraceptivo hormonal) para mulheres com idade maior que 15 anos, com planejamento familiar em dia, com teste de gravidez negativo e que esteja em situação de vulnerabilidade.

A ação aconteceu no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro; no Hospital São João Batista (HSJB) e na Unidade Básica de Saúde da Família do Santa Cruz. E as mulheres foram selecionadas obedecendo o sistema de regulação do Vivver.

“O Mutirão de Saúde para Mulheres teve como principal objetivo acelerar o atendimento a mulheres que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde para realização de exames e cirurgias eletivas. O mutirão foi considerado o maior da história do SUS, pois aconteceu em todo o país, e Volta Redonda não poderia ficar de fora”, falou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.