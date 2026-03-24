Com 18 mil ovos de chocolate e decoração inédita, espaço em Volta Redonda aposta em experiência imersiva para crianças e adultos - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Com 18 mil ovos de chocolate e decoração inédita, espaço em Volta Redonda aposta em experiência imersiva para crianças e adultosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2026 13:38

Volta Redonda - O clima de Páscoa já começa a tomar conta de Volta Redonda e, junto com ele, vem a expectativa das crianças pelo momento mais aguardado: visitar a Toca do Coelho, tirar fotos e levar para casa um ovo de chocolate. Neste ano, além da tradição, o evento promete surpreender com uma decoração ainda mais caprichada, pensada para encantar famílias inteiras.

A atração será realizada de 27 de março a 4 de abril, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, sempre das 18h às 22h. Ao todo, serão distribuídos 18 mil ovos de chocolate, com organização por senhas até as 21h30. Crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência (PCDs), de qualquer idade, poderão participar. O espaço também contará com acessibilidade, incluindo cadeira de rodas disponível no local.

Mas o grande destaque de 2026 está no cenário. As equipes já iniciaram a montagem da decoração e a estrutura do túnel, utilizada no Natal, está sendo totalmente transformada para a temática pascal. O ambiente terá teto coberto por cataventos coloridos, lustres decorativos e acabamento com grama verde, criando uma atmosfera lúdica e acolhedora.

Além disso, uma série de peças de grande porte vai compor o espaço e garantir um visual impactante. Logo na entrada, o público será recebido por um portal em formato de coelho, com 4 metros de altura por 4 metros de largura. Um dos principais pontos de destaque será o letreiro luminoso “Feliz Páscoa”, com impressionantes 14 metros de comprimento, ideal para fotos.

A decoração inclui ainda um coelho gigante de mais de 4 metros de altura, um ovo de Páscoa iluminado, além de diversos personagens e elementos espalhados pelo ambiente. Entre eles, coelho com ovo de Páscoa, coelha acenando, coelho com cenoura, coelho caipira e figuras interativas do tipo “photoface”, que permitem que o público participe das fotos de forma divertida.

Outros itens chamam a atenção pelas dimensões e riqueza de detalhes, como o ovo de Páscoa estampado, a cenoura gigante e ovos coloridos decorativos, todos pensados para compor um cenário vibrante e cheio de possibilidades de interação.

A decoração deste ano é considerada uma das mais elaboradas já realizadas, com apoio de uma empresa especializada que fornece peças exclusivas, contribuindo para transformar a Praça Brasil em um verdadeiro espaço temático. A organização também avalia a inclusão de atrações extras, como apresentações musicais, para enriquecer ainda mais a experiência.

O gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Balarini, responsável pela organização do evento, destaca o cuidado na construção de cada detalhe desta edição. “A gente pensou em uma decoração diferente, mais imersiva, aproveitando a estrutura que já tínhamos, mas trazendo novos elementos, como os cataventos, a iluminação e peças maiores. A ideia é que as famílias cheguem aqui e realmente se sintam dentro de um ambiente de Páscoa, com muitas opções para fotos e momentos especiais”, afirmou.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a proposta é reforçar o caráter afetivo do evento. “Traga a criançada para tirar foto com o Coelho da Páscoa e receber o ovo de chocolate. É um espaço de amor, cidadania e solidariedade, para todas as famílias confraternizarem. E não medimos esforços para proporcionar esse momento para a população”, destacou.

Com cenários grandiosos, iluminação especial e uma proposta voltada à convivência, a Toca do Coelho 2026 promete transformar a visita em uma lembrança inesquecível para quem passar pelo local.