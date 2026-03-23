Inscrições estão abertas até 10 de abril para os cursos de marketing digital e produção de vídeos com smartphone - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Inscrições estão abertas até 10 de abril para os cursos de marketing digital e produção de vídeos com smartphoneFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/03/2026 14:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) prosseguem com a parceria que oferece aos jovens do município oportunidades para se prepararem para o mercado de trabalho. Desta vez, estão abertas até 10 de abril as inscrições para dois cursos: marketing digital e produção de vídeos com smartphone. A articulação por parte da prefeitura é feita pela SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo). As aulas terão início no dia 13 do próximo mês, e ambos os cursos são gratuitos.

Os interessados devem fazer a inscrição no Senai (Rua Pedro Lima Mendes, 490, Aero Clube), e os documentos exigidos são o comprovante de escolaridade, comprovante de residência, Carteira de Identidade e CPF. No caso dos menores de 18 anos, eles devem ir acompanhados de um responsável para fazer a matrícula.

Cada turma terá 16 alunos, e as aulas acontecerão na carreta do Senai que fica em frente ao Palácio 17 de Julho, na praça Sávio Gama, no Aterrado. O curso de marketing digital terá 200 horas de duração, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 22h; para aqueles interessados em se especializar em produção de vídeos com smartphone, serão 100 horas de aprendizado, com aulas às terças e quintas-feiras, das 18h às 22h.

Todos os cursos têm certificação do Senai, e a iniciativa faz parte do programa de qualificação profissional promovido pela SMDET. “Em parceria com o Senai, damos esse grande passo para o desenvolvimento econômico de nossa cidade ao oferecer cursos de qualificação profissional voltados para áreas cada vez mais demandadas pelo mercado, que são a de marketing digital e produção de vídeo com smartphone”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré, ressaltando que são competências diretamente ligadas à economia digital, ao empreendedorismo e às novas formas de trabalho que vêm surgindo.

“Nosso objetivo é ampliar oportunidades para a população, preparando as pessoas para atuar tanto em empresas quanto em seus próprios negócios. Quando oferecemos acesso a conhecimento atualizado e de qualidade, estamos criando caminhos para geração de renda, inovação e desenvolvimento”, complementou Sodré.

Informática básica

Além dessas oportunidades, a Prefeitura e o Senai – por meio de Acordo de Cooperação Técnica – oferecem o curso de Operador de Computador, com noções de informática básica, direcionados a pessoas que tenham conhecimentos mínimos na área, sendo exigido o ensino fundamental I (5º ano) completo.

As inscrições também são realizadas no Senai do Aero Clube até 10 de abril, com as aulas começando no dia 13. A carga horária será de 180 horas, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.