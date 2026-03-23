O suspeito foi levado para a 93ª DP - Foto: Divulgação/Semop

O suspeito foi levado para a 93ª DPFoto: Divulgação/Semop

Publicado 23/03/2026 14:23 | Atualizado 23/03/2026 14:23

Volta Redonda - Um homem foi preso nesta sexta-feira (20) por descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a ex-companheira, uma mulher de 49 anos, em Volta Redonda. O inusitado é que o suspeito foi detido por guardas municipais dentro da delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde estava para registrar que havia sido agredido pela ex-mulher.

O caso aconteceu enquanto uma equipe da Guarda Municipal já estava na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), apresentando um outro suspeito detido anteriormente no bairro Retiro por violência doméstica.

Durante o registro dessa primeira ocorrência, uma mulher de 49 anos compareceu à unidade e informou que vinha sendo perseguida pelo ex-companheiro, contra quem já havia uma medida protetiva de urgência em vigor.

Diante da denúncia, uma outra equipe da Guarda Municipal iniciou buscas nas proximidades, realizando rondas na tentativa de localizar o suspeito, porém sem sucesso naquele primeiro momento.

Pouco tempo depois, o próprio homem compareceu à delegacia com a intenção de registrar uma queixa contra a ex-companheira, alegando ter sido agredido por ela. No entanto, ao ser identificado pelos agentes e diante da existência da medida protetiva, ele recebeu voz de prisão ainda dentro da unidade policial.

O suspeito foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha e perseguição. Após os procedimentos, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a Guarda Municipal e ressaltou a atuação atenta das equipes. “Essa ocorrência demonstra o nível de preparo dos nossos agentes. Mesmo diante de uma situação incomum, a equipe agiu com técnica para garantir o cumprimento da lei e a proteção da vítima. Não há espaço para descumprimento de medida judicial e impunidade em Volta Redonda”, afirmou.