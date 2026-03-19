Uma das ocorrências envolveu a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Civil de Barra do Piraí (88ª DP) - Foto: Divulgação/Semop

Uma das ocorrências envolveu a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Civil de Barra do Piraí (88ª DP)Foto: Divulgação/Semop

Publicado 19/03/2026 14:14

Volta Redonda - A integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia voltaram a demonstrar eficiência em Volta Redonda, em duas ocorrências registradas nessa quarta-feira (18), que resultaram na recuperação de um carro roubado e de uma motocicleta furtada. Uma delas envolveu a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Civil de Barra do Piraí (88ª DP).

No primeiro caso, registrado por volta das 9h, o setor de Inteligência da Guarda Municipal identificou, por meio das câmeras de leitura de placas do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que uma motocicleta com registro de furto em Barra Mansa (90ª DP) estaria circulando por Volta Redonda. Os agentes em patrulhamento iniciaram as buscas e localizaram o veículo estacionado na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

Um homem se apresentou como proprietário, alegando ter adquirido a moto recentemente de um terceiro. Ele foi conduzido à 93ª DP, onde foi ouvido e liberado. A motocicleta permaneceu apreendida, e o caso será investigado.

Já na segunda ocorrência, iniciada por volta das 18h, o setor de inteligência da Guarda Municipal foi acionado por autoridades policiais de Barra do Piraí e identificou, por meio das câmeras, a circulação de uma Saveiro preta supostamente envolvida no roubo de outro veículo, do mesmo modelo, ocorrido horas antes na cidade vizinha. Com base nas imagens, equipes iniciaram buscas e localizaram o automóvel na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Jardim Belmonte.

O condutor foi abordado e encaminhado à 93ª DP, onde foi ouvido. A Saveiro utilizada por ele ficou apreendida na unidade policial. Enquanto o suspeito prestava depoimento, agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal localizaram o veículo roubado, que havia sido abandonado no bairro Chalé, em Pinheiral, já sem as placas. O carro foi recuperado e encaminhado à 88ª DP para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário. O homem detido permaneceu preso pelo crime de roubo.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, enalteceu as ações e frisou que os resultados são fruto direto do investimento em tecnologia e da integração entre os órgãos de segurança.

“Ninguém sai ou entra em Volta Redonda sem ser visto. Hoje, com mais de 2 mil câmeras instaladas pela cidade, conseguimos identificar, acompanhar e agir com rapidez, garantindo a responsabilização de crimes, recuperando bens e dando respostas efetivas à população. Esses resultados são fruto da integração entre as forças de segurança e do uso inteligente da tecnologia, como as câmeras de monitoramento. Parabéns a todos os agentes de segurança pública envolvidos”, destacou.