Uma das ocorrências envolveu a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Civil de Barra do Piraí (88ª DP)Foto: Divulgação/Semop
Tecnologia e integração das forças de segurança garantem recuperação de carro roubado e moto furtada
Veículos foram levados de Barra do Piraí e Barra Mansa e monitoramento por câmeras auxiliou nas duas ocorrências; suspeito de crime foi preso
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